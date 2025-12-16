Cine Club Musidora despide el año con una proyección en Saltimbanquis

El Cine Club Musidora realizará este miércoles 17 de diciembre, a las 20:30, su última función de 2025 con la proyección de The Baltimorons, una comedia estadounidense dirigida por Jay Duplass, que se exhibirá por primera vez en la ciudad con subtitulado propio. La función tendrá lugar en la sala de Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546, y forma parte de la programación regular del cine club, que busca acercar al público producciones contemporáneas independientes y generar espacios de encuentro en torno al cine.

La película, estrenada este año y dirigida por uno de los referentes del cine independiente norteamericano, se inscribe dentro del llamado mumblecore, un movimiento caracterizado por relatos y diálogos cotidianos y personajes atravesados por conflictos personales. La película está protagonizada por Michael Strassner, Liz Larsen y Olivia Luccardi, y narra la historia de Cliff, un hombre recientemente sobrio que, tras romperse un diente en las horas previas a la Nochebuena, se ve obligado a recurrir a una cirugía dental de urgencia. A partir de ese hecho mínimo, la película avanza en un recorrido inesperado por la ciudad de Baltimore junto a Didi, su dentista, una mujer mucho mayor que él.

A lo largo de una jornada que se extiende durante toda la víspera navideña, Cliff y Didi transitan situaciones que los obligan a confrontar sus propias miserias, aun cuando ninguno de los dos parece tener resueltos sus problemas personales. Sin embargo, el vínculo que se construye entre ambos logra una disposición mutua a ayudarse.

Desde la organización de Cine Club Musidora señalaron que esta última función del año fue pensada como una despedida del ciclo 2025. La elección de The Baltimorons se dio también por el propio interés del cine club por acercar estrenos que no forman parte del circuito comercial habitual, con copias especialmente preparadas para su exhibición local, en este caso con subtitulado realizado por el propio equipo del espacio.

La función comenzará en horario puntual.