Blanzaco y el balance de año en salud: “Hicimos grandes adelantos y hay buena perspectiva para 2026”

"Estamos focalizando mucho en todo lo que es atención primaria de salud como puerta de entrada al sistema, en la red de traslado hospitalaria, las emergencias del 107 y en temas de salud mental que es algo que nos aqueja a todos”, resumió el ministro.

El ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, hizo un balance del año que termina y repasó el trabajo se viene realizando ante cada problemática.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Blanzaco dijo que el año “termina muy bien, haciendo un balance positivo de la gestión” y destacó “a todo el equipo; sin tener un equipo atrás que nos asesore en toda la parte técnica para poder llevar adelante el plan de salud, sería imposible”. “En el balance, en las condiciones que todos sabemos de la provincia desde el punto de vista económico, hemos hecho grandes adelantos, con buena perspectiva para el año próximo, estamos focalizando mucho en todo lo que es atención primaria de salud como puerta de entrada al sistema, en la red de traslado hospitalaria, las emergencias del 107 y en temas de salud mental que es algo que nos aqueja a todos”, resumió.

En cuanto a los pendientes, planteó que “uno trata siempre de ir reconfigurando en base a las necesidades y a lo que se tiene de herramientas; trato de ver qué tenemos, qué objetivo y qué podemos hacer con lo que tenemos, en salud las necesidades son infinitas y los recursos siempre van a ser limitados; uno logra un objetivo y a partir de ahí se plantea nuevos desafíos, y siempre las necesidades van a existir. A veces como médico y profesional de la salud uno quisiera estar en todos lados acompañando a los equipos, es algo que venimos haciendo y uno quisiera estar más en territorio, pero es una cuestión personal”.

Por otra parte, en cuanto a la explosión de atención en el sistema público de salud, analizó que “desde la pandemia para acá se ha incrementado fuertemente la demanda de la seguridad social en el sistema público, no solamente la obra social provincial sino también las nacionales, el PAMI, OSECAC, OSPRERA, etc., pero la salud pública siempre responde y no solamente en el hospital San Martín sino los otros de la provincia como el Masvernat, el de Concepción, de Gualeguay, Gualeguaychú que son los de mayor afluencia. Siempre se responde, a veces con alguna demora, o con mayor requerimiento en algunas especialidades, pero no están colapsados”.

“Por eso el desafío importante que tenemos es fortalecer los centros de salud, justamente para evitar demandas puntuales en especialidades como endocrinología, neurología, cardiología, que siempre están y se arman colas por el sistema de gestión de turnos –que también es algo que queremos agilizar-, pero creo que vamos por el buen camino y eso de a poco va a ir mejorando. Y con la herramienta digital y la tele consulta que queremos implementar se van a evitar muchas derivaciones innecesarias; muchas veces tenemos en Paraná a gente que viene de lugares lejanos de la provincia, sobre todo del norte, para alguna consulta con especialistas y talvez eso se puede resolver con una tele consulta guiada por el centro de salud de la localidad del paciente”, evaluó.

La Baxada

Sobre la situación del Hospital de La Baxada de Paraná indicó que “se está utilizando bastante en todo lo que es la demanda ambulatoria, aunque no se visibiliza tanto, y creo que este arreglo de trasferencia de PAMI que hicimos, nos va a permitir incrementar la atención; ordenamos un poco todo el tema de papeles y dejamos en claro el rol que va a tener la provincia en su gestión y nos interesa potenciarlo y sumarle más servicios. Pero hay que hacerlo de manera escalonada porque hay que terminar algunas obras, sobre todo en el sector de quirófanos y terapia intensiva, para poder ir incrementando los servicios que brinda”.

En tal sentido, adelantó que “probablemente se podría poner en marcha algunos servicios como la guardia de demanda espontánea y la maternidad, que es muy importante porque si bien el servicio del hospital San Roque es excelente está un poco saturado porque es prácticamente el único además del Masvernat, y eso está prácticamente terminado”.

Agregó que “prácticamente está al 50% porque si bien tiene una internación que funciona cuando el San Martín está completo en camas, abrir la internación, la guardia y las especialidades prácticamente es la mitad de la funcionalidad”.

Salud mental

Consultado por la problemática y la atención de salud mental, Blanzaco sostuvo que “hay un incremento y se está tratando de optimizar la red que tenemos, con la línea de atención que es el 135 y que venía funcionando desde 2021, hay un equipo que venía trabajando bien y nosotros lo ordenamos, lo potenciamos, le brindamos otro espacio físico de trabajo, hoy están en el hospital San Martín y eso hace que se pueda sumar la capacidad que tiene la línea con la capacidad de respuesta del hospital que tiene una guardia pasiva de salud mental y así se articulan en caso de que lo requieran. En breve también se podrá conectar con telemedicina y eso es prácticamente sin recursos”.

“En algunos casos, como en la localidad de Colón que dentro de la provincia tiene una tasa de suicidio un poco más alta que el resto de los Departamentos, logramos normalizar una planta de personal con una transferencia de cargos que nos hizo la Legislatura y en eso hemos ido articulando para tratar de optimizar el recurso que tenemos. Hemos potenciado capacitaciones desde la Dirección General de Salud Mental que volvió a esa jerarquía porque entendemos que es un tema importante”, refirió.

Consideró además que el proyecto que pretende declarar la emergencia en salud mental en la provincia, “nos puede dar alguna ventaja en cuanto a necesidades que podamos requerir a lo largo del año en cuanto a profesionales, capacitadores y demás. Es algo que nos puede servir”.

Gripe H3N2

Consultado respecto del brote de gripe que afecta a Europa y comienza a extenderse a nivel mundial, el ministro comentó que “justamente ayer en la reunión del Cofesa se habló del tema y eso visibiliza un problema a nivel mundial que es la caída de cumplimiento de los calendarios de vacunación. En Europa cayó muchísimo la vacunación, a menos del 40%, de la gripe y esta es una de las consecuencias que tenemos. Es una variante del virus y si bien la vacuna no es del 100% efectiva, pero disminuye los casos de gravedad, por eso es importante que la gente se vacune contra la gripe”.

Adelantó que “se está tratando y se planteó la necesidad de disponer de las vacunas a partir de marzo para adelantar un poco la aplicación; generalmente las vacunas llegan a fin de marzo y se vacuna a partir de abril y la idea ahora es que lleguen antes y ya empezar a vacunar en marzo”.

“En esto hay que recalcar la importancia del cumplimiento de los calendarios de vacunación, que es un problema del que no escapamos ni como país ni como provincia”, sentenció.

Falta de servicios de maternidad en la provincia

Sobre la falta de servicios de maternidad en la provincia, señaló que “cuando asumimos la idea era tener una condición obstétrica neonatal segura en cada Departamento de la provincia, pero andando, recorriendo y conociendo un poco más la provincia sabemos que hoy a eso no podríamos hacerlo, pero sí podemos asegurar que las que están funcionan a pleno. En esto hay una problemática con los anestesistas con quienes estamos en diálogo permanente, que es un problema que afecta a la realidad de otras provincias también, y un poco la idea es coordinar con ellos y asegurar la prestación en las localidades para que se puedan llevar adelante las prácticas de una manera segura y acorde a la realidad de cada Departamento”.

Acotó que “para eso también nos estamos focalizando mucho en la red de traslado interhospitalario seguro, porque nos pasa muchas veces que se derivan pacientes en condiciones de no seguridad y a eso estamos apuntando hoy con la red de traslado. Por eso 10 de las ambulancias que recibimos como donación de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande van a hacer base en los hospitales de cabecera más importante para poder trasladar pacientes con parto de riesgo, cesárea o con complicaciones en el parto, y trasladarlos de manera segura”.

Dengue

Consultado sobre la situación provincial en relación al dengue, Blanzaco destacó “al equipo de la Dirección de Epidemiología que viene trabajando con un equipo técnico de hace mucho tiempo y muy bien formado, que hace un esfuerzo enorme”.

“Ya desde el año pasado hacemos mucho hincapié con la Campaña Misión Dengue y trabajando con los municipios en la descacharrización y el cuidado de los hogares, y en eso se ha hecho un buen trabajo y ya el año pasado, en relación con provincias lindantes, tuvimos muy buen resultado y hasta ahora venimos muy bien. Y eso en general también a nivel país venimos muy bien. Creo que es importante recalcar el cuidado domiciliario y el uso de repelente, la promoción y la prevención son fundamentales”, resumió.

Reclamos salariales

En cuanto a la situación salarial y los reclamos de médicos y trabajadores del sector, afirmó que “desde el gobierno se entiende cuáles son las dificultades que tiene la provincia en materia económica y creo que todos los sectores estamos haciendo un gran esfuerzo en sostener la situación hasta que podamos mejorar desde el punto de vista económico financiero”.

Puntualmente sobre el reclamo que este lunes efectuaron profesionales de salud contra la modificación de la ley 9.892, que regula la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, sostuvo que habló “con los colegas que encabezaron el reclamo” y explicó: “Nosotros presentamos un proyecto de ley para modernizar un poco la 9.892 y en ese sentido se planteaba blanquear la carga horaria de los profesionales”.

“Hay cuestionamientos sobre el tema de la carga horaria porque hay un desconocimiento de cuál era la intención, que es siempre para mejorar y no para perjudicar a los trabajadores. Por eso estuvimos hablando con los colegas sobre los criterios que estamos tomando. Esa ley tiene media sanción del Senado y pasó a Diputados donde podemos discutir algunos de los puntos que los profesionales plantean para llegar a un buen acuerdo, y creo que eso va a salir bien”, concluyó.