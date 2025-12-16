Ejecutan obra de enlaces para habilitar una nueva red de agua potable en Paraná

La Municipalidad de Paraná informó este martes sobre la ejecución de importantes trabajos de renovación en la red de distribución de agua potable, que buscan optimizar el servicio en un sector de la ciudad. Las tareas de conexión, que involucran nuevas cañerías de 150 milímetros, podrían generar inconvenientes en el suministro durante gran parte del día.

La renovación de la infraestructura abarca más de 200 metros a lo largo de las calles Ambrosetti, Sudamérica y Mantegazza. El objetivo principal es reemplazar los antiguos conductos que presentaban roturas recurrentes, afectando gravemente el normal funcionamiento del servicio a los vecinos.

Zonas afectadas y recomendaciones

Debido a la intervención, se recomienda a los usuarios estar atentos, ya que podría registrarse baja presión del suministro en dos amplias zonas de la ciudad:

- el área comprendida entre las calles Fraternidad, 3 de Febrero, avenida Francisco Ramírez hasta la costa del río Paraná.

- el sector delimitado por la avenida Ramírez, calles Colón y San Luis, hasta el borde costero.

Se estima que la labor de conexión se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

Ante esta situación, la comuna recomienda encarecidamente a los usuarios de las zonas mencionadas que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas. Esto permitirá contar con el suministro mínimo necesario para las actividades esenciales del hogar mientras duran los trabajos.