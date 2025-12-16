La peatonal de Paraná, nuevamente el lugar de encuentro para las editoriales y el público

Este sábado 20 de diciembre, desde las 18, se realizará una feria de libros y editoriales entrerrianas en la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná, en el tramo comprendido entre las calles Colón y La Paz. La actividad, denominada "La calle de los libros", se desarrollará en formato de feria abierta al público, con el objetivo promover la lectura y visibilizar la producción editorial local, en el marco de las actividades previas a las fiestas de fin de año.

Durante la jornada participarán sellos editoriales independientes y librerías de la provincia, que ofrecerán un catálogo amplio de libros nuevos y usados, destinados a lectores de todas las edades. Según informaron desde la organización, habrá stands con títulos de ficción y no ficción, poesía, biografías, libros periodísticos e históricos, además de fanzines y otras publicaciones alternativas. La propuesta busca dar cuenta de la variedad de voces, géneros y formatos que conforman el panorama editorial entrerriano.

Desde la organización señalaron que la actividad está pensada también como una oportunidad para quienes buscan regalos de Navidad, ofreciendo alternativas vinculadas a la producción cultural local, pues la feria propone eso, hacer un recorrido con la posibilidad de adquirir libros en el encuentro directo con editores y libreros.

El año pasado, durante los primeros días de diciembre, se llevó a cabo la feria Mágica, una propuesta de características similares en la que las editoriales locales participaron a lo largo de dos jornadas destinadas a la venta de libros. Dicha feria incluyó además presentaciones especiales, en las que los autores compartieron sus publicaciones con el público. También contó con intervenciones poéticas realizadas por distintos escritores.

Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La actividad será libre y gratuita.