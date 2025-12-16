Senado: libertarios y dialoguistas relegaron a los K en comisiones y mañana se discutirá la reforma laboral

El oficialismo libertario y todo el espectro dialoguista sumaron 44 de 72 voluntades y relegaron este martes al kirchnerismo para el reparto de las comisiones en el Senado, que desde mañana tendrá una actividad frenética para discutir la reforma laboral y la ley de glaciares.

La ambiciosa meta que trazó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, establece plenarios mañana, el jueves y el viernes para dictaminar los textos en cuestión. Al paquete se le incluirá el Presupuesto 2026, que está en Diputados. Todo, con el fin de sesionar el 26.

El cronograma se definió este mediodía, durante una reunión de Labor Parlamentaria que realizaron los representantes de los bloques. Allí, el peronismo kirchnerista se anotició del acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y bancadas como la UCR, el PRO, Provincias Unidas y silvestres provinciales -aceitosos incluidos- para dividirse la integración de las comisiones.

Las caras largas del jefe justicialista, José Mayans, y de la cristinista bonaerense Juliana di Tullio, se hicieron evidentes cuando el sector oficialista y dialoguista -43, aunque en la próxima sesión se sumará el rionegrino Enzo Fullone, en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca juró y generó un alivio en aliados- dispuso que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.

En concreto, lo que en Labor Parlamentaria se decidió fue delegar en Presidencia el poder para conformar las comisiones que intervendrán en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocó del 10 al 30 del corriente mes.

De esta manera, en por la tarde partirán los llamados para el raid de mañana, que comenzará con las reuniones constitutivas de las comisiones, a partir de las 9. Cada media hora se formarán las de Trabajo; Presupuesto y Hacienda; Minería; y Medio Ambiente. Y, a partir de las 11, plenarios en simultáneo: las primeras dos, con reforma laboral; las otras, con glaciares.

Por caso, en la de Trabajo, Patricia Bullrich confirmó lo adelantado por Infobae días atrás y presidirá la misma, aunque sólo para la discusión laboral en ciernes. En tanto, en Presupuesto y Hacienda continuará el jujeño Ezequiel Atauche, quien manejó los hilos libertarios en la Cámara alta desde el inicio de la gestión Milei y dejó sin problemas su sitial a la exministra de Seguridad.

Bullrich además deslizó que, para la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo -va a presidir la comisión cabecera, aunque sólo para el debate en cuestión-, habrá 15 invitados a disertar. Hasta el viernes último se encontraban cerca de 100 pedidos de expositores. Comenzarán funcionarios nacionales -Trabajo y Economía- y luego aparecerían referentes de sindicatos -CGT, seguro- y empresarios, como la Unión Industrial Argentina (UIA).

En paralelo a esta agenda, Diputados empuja el Presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal y el proyecto de compromiso monetario. Allí, Martín Menem quiere dictaminar hoy y sesionar mañana, para pasar la posta lo más rápido que pueda al Senado.

De esta manera, la Cámara alta podría incorporar estos temas y buscar firmar despachos este mismo viernes. La meta que trazó la propia Bullrich apunta a una sesión el 26, ya que se deberán respetar los siete días que impone el reglamento, en caso de no contar con dos tercios para habilitar un tratamiento sobre tablas. El potencial encuentro, sin dudas, continuaría en la madrugada del sábado 27.

“Si con alguna ley no llegamos, podríamos estirarnos”, manifestaron desde una oficina oficialista de peso a este medio. Esto es: si para el viernes no se cumple el calendario soñado por la Casa Rosada, restaría el lunes 22 para dictaminar y sesionar el 29. Nadie quiere eso y buscan todos terminar el 26/27.