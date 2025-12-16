Convocan a familias que quieran adoptar a una niña de 6 y a un adolescente de 13 años

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrió dos convocatorias públicas: una para quienes se sientan en condiciones de criar a una niña de 6 años y otra para quienes estén dispuestos a hacerlo con un adolescente de 13. Las inscripciones para ambos llamados están abiertas hasta el viernes 26 de diciembre inclusive.

Por un lado, el RUAER convoca a personas residentes en el territorio de la provincia que deseen integrar a una niña y que cuenten con disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que ella necesita. A. tiene 6 años y desde hace tres se encuentra institucionalizada. Desde que nació atraviesa diversas situaciones de salud, con mejoras logradas a través de apoyos integrales, tratamientos y cuidados específicos. Asiste a una escuela de educación integral y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Es una niña alegre que disfruta de la música infantil y se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. El momento del baño es su preferido del día, al igual que los paseos en su cochecito. Le gusta la compañía de los adultos/as y estar rodeada de otros niños y niñas.

Por otro lado, el Registro de Adoptantes convoca a personas residentes en el territorio de Entre Ríos que se sientan en condiciones de asumir y acompañar la crianza de un adolescente de 13 años que desea vivir en un contexto familiar. La búsqueda está orientada a adultos/as que estén dispuestos a cuidar y construir un vínculo donde él pueda ser alojado, sostenido y respetado en su singularidad; una familia que le brinde cuidados, protección y contención.

Tal como lo expresa el adolescente, desea una familia que lo cuide, que sea amable, cariñosa, afectuosa en sus demostraciones y que sea respetuosa con él. Busca adultos/as que puedan acompañarlo, dedicarle tiempo de calidad y estar presentes en su crecimiento, garantizando además el sostenimiento de los vínculos con sus hermanos.

Actualmente cursa segundo año en una Escuela de Educación Técnica, asiste a clases de básquet y participa en un taller de panadería. Disfruta cocinar diferentes tipos de comidas, su plato favorito son las milanesas con papas fritas. Le enoja que lo dejen sin las posibilidades de asistir a sus actividades recreativas. Le pone muy feliz salir a pasear y, siempre que puede, va con su hermano a la plaza o a pescar. Desea encontrar una familia que esté dispuesta a acompañarlo en el desarrollo de sus gustos, intereses y potencialidades.

Cómo inscribirse

Para inscribirse, las personas interesadas en una de las convocatorias o en ambas y que cumplan con los requisitos deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/zRNDaGXSHxDPtSff7 hasta el viernes 26 de diciembre inclusive.

Por dudas y consultas, comunicarse por whatsapp al +54 9 343 5 329475 o enviar un correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar.