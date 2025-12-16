La política, amenazada por el fútbol

El fútbol, actividad principal de la vida social argentina, está atravesado por infinidad de causas judiciales, algunas presentes y otras más antiguas. En esa línea, hoy hubo un intercambio muy poco edificante entre la senadora Patricia Bullrich y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien batió el récord de popularidad en el menor tiempo imaginable.

En un posteo en la red social X, Bullrich informó que denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la playa que entra por la publicidad y por la selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio de dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, escribió.

Recibió una respuesta por parte de Toviggino, quien planteó: “Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la selección campeona del mundo se destina a sostener la estructura de 1300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. ¿Por qué no se centra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un tostado?”. La mención a este sándwich: se refiere a los locales de una cadena que lleva este nombre y son administrados por el hijo de Bullrich.

Hay un detalle interesante, que llama la atención de la vida pública en general y sobre el que hay que detenerse: cómo desde el fútbol aparecen una vez más miserias de la política.

Existe cierta verdad en lo que dice Toviggino: la AFA es una asociación privada. Sin embargo, “Chiqui” Tapia, titular del organismo, es además funcionario público. Se trata del presidente de Ceamse, coordinadora del manejo de la basura en el área metropolitana. Fue puesto allí primero como vicepresidente de la mano de Macri y Rodríguez Larreta. Tras romperse el vínculo con Macri, mediante el cual también logró ingresar a la AFA, Tapia consiguió hacerse después con la presidencia del Ceamse gracias a un decreto de Axel Kicillof. A partir de ello, probablemente haya ya funcionarios judiciales que estén pensando en agregar otra calificación a la conducta de Tapia: enriquecimiento ilícito. Es un delito que cabe en aquel que maneja plata del Estado. De aquí deriva un primer problema, que vincula todo el escándalo con Kicillof, uno de los candidatos más visibles que tiene el peronismo para las elecciones del año 2027.

La relación entre Tapia, el peronismo bonaerense y las ramificaciones que aparecen en el conurbano por medio de clubes que recibían dinero a través de financieras como Sur Finanzas, se completa con otro dato: la designación del exrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alberto Barbieri como rector de otra supuesta universidad llamada Unafa. Barbieri inició su actividad en el conurbano como contador de Hugo Toledo, exintendente de Lomas de Zamora, ministro de Obras Públicas de Duhalde y exsuegro de Martín Insaurralde, también salpicado por los movimientos financieros a través de Sur Finanzas. Un dato curioso de la Unafa es que la Coneau, organismo que reconoce universidades, todavía no la consideró como tal. Es por eso que tuvieron que retirar la palabra “universidad” del cartel que está en el ingreso al edificio.

En la contaminación del fútbol a la política y viceversa, Toviggino es una figura central. Antes de dejar el expediente sobre estos movimientos de la AFA, que pasó del Fuero Penal Federal al Penal-Económico, el juez Daniel Rafecas dispuso un allanamiento en la mansión de Villa Rosa que todo el mundo supone, y algunos como Daniel Angelici afirman, es del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. No solamente fue posible volver a ver los exteriores de la fenomenal construcción en Pilar. Aparecieron también cantidad de autos de alta gama como Lamborghinis, Ferraris y Porsches. Hay quienes se preguntan si todos estos vehículos corresponden a una sola persona o la vivienda era utilizada para esconder rodados de otras celebridades.

El domicilio cuenta también con un helipuerto, que genera problemas con la vecindad. Había mucho malestar por los reiterados ascensos y descensos de un helicóptero. Quienes conocen el barrio, o a Toviggino, aseguran que la aeronave pertenece a Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, con quien el tesorero de la AFA tiene una relación presuntamente societaria. Zamora es un jefe provincial observado desde los Estados Unidos por informes de investigadores como Douglas Farah, que señalan el avance del narcotráfico en el norte del país, más específicamente en Santiago del Estero, que se ha convertido en una especie de plataforma de distribución de la droga con ramificaciones hasta Chile.

Al observarse este panorama lamentable de manera detenida, se puede advertir cómo estas lacras son más antiguas de lo que se creía. En un editorial del diario LA NACION del 12 de mayo de 2023 y titulado “Manejos turbios en la AFA”, se mencionan causas judiciales ya abiertas a raíz de una denuncia iniciada por la empresa ByBIT contra la AFA por el incumplimiento de un contrato de sponsoreo a la selección. Ese acuerdo fue pasado por algo. Se lo dieron a otra empresa aparentemente ligada a Tapia y exigieron a ByBIT el giro de US$3 millones, en una época de gran brecha cambiaria, a una sociedad española: Odeoma Gestión. Es una sociedad para tener en el radar ya que, a través de ella, se habrían enviado fondos a los Estados Unidos, que son los que hoy hacen que, también desde ese país, se empiece a prestar atención a movimientos como estos.

La denuncia derivó en una causa judicial, que se abrió en el juzgado de Marcelo Aguinsky. Por obra de la casualidad, es el juez en el que recayó la investigación que seguía Rafecas cuando Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal, dispuso el pase al fuero Penal Económico. Aguinsky determinó que no había un delito penal sino un problema contractual. La causa no avanzó.

Otro expediente de la misma época que se menciona en la editorial tiene como protagonista a Guillermo Tofoni, un empresario que había acordado con la AFA la organización de los amistosos de la selección. Tampoco se respetó ese contrato y le fue cedido a otra compañía: Sport Live, con sede en Miami. Había sido constituida en dos meses. Este negociado nos retrotrae al posteo de Carlos Tevez de marzo de 2024 en X: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria Ali Baba”.

No es el único negocio que aparece en el editorial. Hay uno más, muy sensible: la venta de tickets para los partidos de la selección. Del mismo modo, lo tenía una empresa y se lo dieron a otra. Se trataba de un esquema de colonización de todas las actividades satelitales de la AFA. Lo obtuvo Deportick, que pertenece a dos hermanos: Javier y Marcela Faroni. Ambos diputados del Frente Renovador en la Legislatura bonaerense. Gente de Sergio Massa. Javier Faroni está además en la mira de la Justicia porque tendría conexión con estos movimientos de dinero entre Buenos Aires, España y Miami.

El dinero lleva a las cuevas, que son el origen del conflicto. La DGI ingresó a esta dimensión a través de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, auspiciante de Barracas Central de “Chiqui” Tapia. Fueron de tal dimensión las fortunas que se movieron a través de Sur Finanzas que los investigadores de la DGI se preguntan si estos capitales están solamente vinculados con el fútbol. Sospechan que hay fondos del juego clandestino y el narcotráfico.

Alrededor de Vallejo circulan otros personajes como Ariel Piccirillo, que jugaban simulando operaciones de importación, sacándole dólares a precio oficial al Banco Central y vendiéndolos al blue, en un momento en que la diferencia entre uno y otro valor era del 100%. Se rumorea que Piccirillo logró hacer un millón de dólares por día, algo no descabellado. Cuando comenzó a seducir a Jésica Cirio, de quien fue esposo después de Insaurralde, alquiló un barco que por semana costaba US$1.300.000. Quienes fueron invitados a aquella embarcación aseguran que hubo consumos por US$700.000. El yate se llama Bold y pertenece a un magnate suizo.

La AFA lleva a Kicillof, Zamora y Massa. Tres de los candidatos más visibles del peronismo están salpicados por este lodazal. El Gobierno se detiene en esta fragilidad del adversario y la explota.

Más allá de eso, algo a lo que hay que prestar mucha atención: no es casual que Toviggino pase a tener esta popularidad cuando fue el propietario de la plataforma de streaming Carnaval, desde donde se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo, el director de la Administración para la Discapacidad (Andis), que sugerían que había un sistema de coimas dentro del Gobierno, donde están involucrados los Menem y la hermana del presidente. Detrás de esa denuncia aparentemente está Toviggino, o por lo menos la facilitó. Él dice que no es dueño de Carnaval. Pero los amigos de Zamora dicen que Carnaval es de Zamora y Toviggino. Es decir, una pelea política con denuncias muy graves. Que continúan, porque en ese tuit donde Toviggino le contesta a Bullrich, le habla de “tu gobierno corrupto”.

Esta es una de las dimensiones, la que tiene que ver con los líderes que se ven por lo menos ensombrecidos por esta historia, más un detalle que tampoco habría que dejar pasar por alto. No estoy diciendo que hay una maniobra, ni de lejos. Pero hay un efecto de todo esto. Si yo soy gobernador y veo que por una acción de la DGI, que es un organismo manejado por el Gobierno, empiezan a tambalear una cantidad de fichas de dominó que terminan en Zamora, puedo pensar: ‘Él es de mi gremio, es gobernador, cuidado porque este gobierno no respeta jerarquías’.

Es un mensaje para la política que un gobernador de la dimensión de Zamora, de quien Cristina Kirchner dijo ‘es el gobernador que encarna mejor que cualquier otro nuestra forma de entender el gobierno y el poder’, esté metido ahora en este problema, en un momento crucial de la vida del oficialismo, que es cuando empieza a tener la necesidad de formar mayorías en el Congreso, mayorías que no puede armar sin los gobernadores.

Involuntariamente, este escándalo tiene un efecto disciplinador sobre la política. Y esto se da en un momento en que el Gobierno mira sobre todo al Congreso y empieza a ponerse en funcionamiento la maquinaria legislativa.

Por su parte, Martín Menem, que se va a convertir en los próximos dos o tres meses probablemente en uno de los personajes más importantes del país, se propuso tratar este miércoles el presupuesto y la ley de inocencia fiscal. Empezaría así a funcionar una larga secuencia legislativa que después pasa a la reforma laboral.

Esta última reforma, este proyecto que mandó el Gobierno al Congreso, es una ley importante. Más allá de la cantidad de detalles que incluye (flexibilizaciones de los regímenes de trabajo, vacaciones, horario de trabajo, etc.), hay un punto clave que tiene que ver con indemnizaciones. La novedad del proyecto es que fija una forma de cálculo de la indemnización sobre el salario y no sobre otros ingresos que puede tener un trabajador que no son, para esta ley, salario.

Si la empresa dota al empleado de un celular, si le paga la cochera, si le paga la comida, todo eso para esta ley no es salario y, por lo tanto, no debe incluirse en la indemnización. Es una ley que tiende a acotar el costo laboral, que es básicamente el costo indemnizatorio.

Un abogado laboralista, muy despierto, explicaba este domingo que es rara la redacción de este artículo, porque dice que la indemnización se fija sobre el salario y no sobre el celular, la cochera, el colegio de los hijos, etcétera. Entonces, me decía que se deja abierto un universo infinito y se preguntaba si no habría una picardía de sus colegas detrás de esto. Porque si se achica el monto de las indemnizaciones, se achica el negocio de los grandes estudios laborales de sindicatos y de empresas. Entonces, muy mal pensado, este profesional se preguntaba si puede haber algunos artículos de esta ley redactados de tal manera que pasaron por debajo del radar de Sturzenegger -que fue uno de los autores junto con el exdiputado Alejandro Cacace- que podrían servir para después revertir en la Justicia las reformas que pretende el Gobierno.

La ley se centró en los costos laborales. Esto no tanto por obra de Sturzenegger, sino por quien vive en tensión con él dentro del gobierno, Luis Caputo, el ministro de Economía, que pretendió que salga tal cual está en el proyecto todo lo que tiene que ver con la economía, y al mismo tiempo que se atenúe lo que tenía esta reforma laboral de desafío a la corporación gremial. Caputo se encargó de moderar la ley, porque necesita sacar esta reforma laboral, el presupuesto, una reforma impositiva. Porque es parte de su compromiso con el FMI.

Da la impresión de que el respaldo tan enfático de Donald Trump y Scott Bessent al gobierno de Milei, a la gestión de Luis Caputo, no se suspendió, pero se detuvo. Probablemente, con los datos que tenemos a la vista, no habría que esperar otro cheque. Eso no quiere decir que no haya que esperar respaldo político de Trump a Milei, inclusive en el FMI. Pero si estamos hablando de nuevos fondos, daría la impresión de que eso es imposible por un problema inclusive interno de la política de Estados Unidos, donde Trump está perdiendo elecciones.

A Trump no le está yendo bien en las elecciones que se están dando en su país, además va hacia elecciones de medio término, y la cuestión del auxilio a Milei se le ha transformado en un problema de política interior. Eso lo ha moderado más.

Por lo tanto, el Gobierno, y sobre todo Luis Caputo, vuelven a mirar con otros ojos al FMI y empieza a ver con más seriedad sus exigencias. Una es sacar estas leyes. La otra tiene que ver con un anuncio muy importante que se hizo este lunes, que es que el Gobierno modifica el régimen cambiario. Se venía reprochando que había un atraso cambiario, que el dólar estaba demasiado barato respecto de otros precios, porque no corría con la inflación. Ayer anunciaron que las bandas, el techo de la banda se va a ir actualizando, de acuerdo con la inflación de dos meses atrás. Por ejemplo, en enero se regiría por la inflación que hubo en noviembre (2,5%). Venía ajustándose de a un punto, ahora será del 2,5%. Quiere decir que va a haber una depreciación más acentuada del peso respecto del dólar.

La liberación del tipo de cambio es mucho para lo que esperaba hacer Caputo, pero es poco para lo que pedía el mercado y muchos profesionales de la economía. Estos últimos son los que sostienen que si hay algún problema, sobre todo a escala internacional, y un shock, lo mejor que le puede pasar a un país es tener un tipo de cambio libre que flote libremente y ajuste ahí sí, con un salto en su cotización, el shock externo. Y no que quede trabado a un esquema traumático que hay que sostenerlo con reservas del Banco Central.

La segunda novedad de este lunes es que el Gobierno dijo que va a empezar a comprar reservas. Compromiso que había asumido con el fondo y que no cumplía. Eso tiene dos consecuencias. La primera es que si sale el gobierno a comprar dólares, sube el precio del dólar. Es decir, lo que nos está anunciando Caputo, Santiago Bausili, en el fondo Milei, es que vamos a otro precio del dólar para el año que viene.

¿Cómo va a ser la compra de reservas? Dijeron que serán hasta US$10.000 millones. Para eso hay que emitir. Dijeron que se hará siempre y cuando la emisión sea reabsorbida por el público, es decir, que hay demanda de dinero. Los que hacen el cálculo fino dicen que para lo que ellos pretenden emitir no llegan a US$10.000 millones.

Pero lo cierto es que los que venían pidiendo que el Central mejore su nivel de reservas, festejaron en el mercado de bonos porque subió el precio de esos títulos. Es decir, bajó el riesgo país. El crédito empieza a ser más accesible para la Argentina. Lo cual es muy bueno, porque es impensable un programa económico que pretenda financiarse en el mercado con una tasa de más del 9%, como acaba de hacer Luis Caputo en la última emisión. Festeja Santa Fe con una tasa de 8%, que salió al mercado también.

A los profesionales ortodoxos y al mercado les hubiera gustado más libertad, que no hubiera bandas, que el Gobierno haga para comprar reservas lo que hace Chile, donde las autoridades dicen todos los días cuántos dólares van a comprar en tanto tiempo. Hacen subastas. De esa manera, el precio lo fija el mercado, eso le da una enorme previsibilidad y le quita libertad de acción al Gobierno. Para la cabeza de Luis Caputo eso es un peligro, a él le gusta tener las palancas cambiarias que le permitan pelear con el mercado si el mercado se pone ansioso o se pone muy exigente en la demanda de dólares. Ese problema ya lo tuvo en el Gobierno de Macri, vuelve a aparecer ahora esa agenda de Caputo.

Ahora bien, si sube el precio del dólar se produce otro efecto: se empiezan a desalentar las importaciones. Este es otro problema que presenta este programa económico, que los funcionarios defienden, en teoría. Pero muchos industriales, cuando van a hablar con el Gobierno, empiezan a ver que aparece cierta preocupación incluso entre los más aperturistas. Porque comienzan a tener cierta preocupación por la avalancha de importaciones, de cosas que son superfluas o que se pueden hacer en la Argentina de manera competitiva. Con esta corrección en el precio del dólar que introduce el propio Gobierno, la presión importadora va a ser más tenue.

Esto es importante porque si uno mira la política, y después de lo de la AFA la vuelve a mirar y se convence más, el Gobierno carece de oposición. También por eso hay tanto conflicto interno: peleas entre los de Santiago Caputo y los de Karina Milei, que el Presidente logró sacarlas de los diarios, pero siguen siendo despiadadas. Todavía la política no logró ponerle enfrente al gobierno un discurso, no encontró las palabras, no tiene un relato respecto de hacia dónde quiere ir. Esas herramientas las tiene hoy Milei casi en sentido monopólico.

Habrá que ver qué pasa con algunos síntomas que aparecieron en ese desierto. De hecho, la UCR este fin de semana eligió un nuevo presidente. Es una novedad, se llama Lionel Chiarella, de 36 años. Es el presidente más joven que tuvo ese partido de 135 años. Fue intendente de Venado Tuerto en el 2019 y fue reelecto en el 2023 con 83% de los votos. Viene del radicalismo de Santa Fe, es el radicalismo de Maximiliano Pullaro, es un radicalismo distante del gobierno, distinto del de Corrientes, distinto del de Chaco, distinto del de Mendoza. Es más, si uno mira las reuniones de Santilli, con el único gobernador que no se reunió es con Pullaro. Habrá que ver cómo se mueve Chiarella, que se pone al frente de un partido con muchos problemas como todos sabemos que es el radicalismo.

Al no haber un panorama opositor inquietante, la impresión dominante es que la oposición a Milei, los riesgos de este Gobierno, están dados por dos factores que están relacionados entre sí. Una corrida cambiaria, que se desate porque el mercado vea que el dólar está muy barato y sale a comprar divisas previendo una devaluación. O un malestar social en cámara lenta que se va incrementando porque ese dólar barato, más la apertura de la economía, afecta el tejido productivo y empieza a generar desempleo.

Estos dos desafíos eventuales que se pueden ver en el horizonte de Milei, son los que quieren atenuar Luis Caputo y Santiago Bausili con los anuncios cambiarios de este lunes. Porque una corrección cambiaria en ese sentido, por un lado, desalienta la compra de dólares y por otro, en alguna medida, protege porque desmotiva también las importaciones.

Fuente: La Nación