Continúan las funciones abiertas del ciclo Música por la Paz

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en articulación con el Arzobispado de Paraná y con la participación de diversos coros e intérpretes de la ciudad, continuará con la tercera edición del ciclo Música por la Paz, una propuesta musical y cultural que tendrá lugar los días miércoles 17 y domingo 21 de diciembre, en dos parroquias de la capital entrerriana. El programa incluye la interpretación integral de dos obras de Ariel Ramírez, Misa Criolla y Navidad Nuestra, en un formato itinerante que busca acercar la música académica y popular de raíz argentina a distintos barrios, dar un mensaje de paz y unidad, y conmemorar el 60° aniversario de la primera presentación pública de la Misa Criolla.

El ciclo contempla dos nuevas funciones abiertas a la comunidad. La primera será este miércoles a las 20 en la Parroquia San José Obrero, ubicada en la intersección de Zanni y O'Higgins , en el barrio Los Gobernadores. La segunda se realizará este domingo a las 21 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Enrique Carbó 461, frente a Plaza Sáenz Peña. Ambas presentaciones serán con entrada libre, aunque se sugiere al público colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a acompañar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Música por la Paz tuvo su primera presentación de esta edición el pasado 14 de diciembre en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, dando inicio a un recorrido que se propone llegar a distintos espacios religiosos y comunitarios de la ciudad.

Tanto Misa Criolla como Navidad Nuestra son dos obras centrales del repertorio argentino del siglo XX, que integran lenguajes de la música popular y académica, con textos litúrgicos y poéticos atravesados por ritmos y sonoridades propias de la región. En este 2025, el ciclo adquiere un valor conmemorativo especial al cumplirse seis décadas de la primera presentación pública de la Misa Criolla.

La dirección general de Música por la Paz está a cargo del maestro Miguel "Otti" Gómez, con la dirección artística de Nicolás Faes Micheloud. El ensamble coral reúne a "Nuestro Coro" de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, junto a coros de la Asociación Verdiana, de la Escuela Coral "Mario Monti" y del Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El ensamble instrumental está integrado por César Farías Huenuqueo y Tomás Dayub en guitarras; José Bulos en piano; Federico Sgarbanti en percusión; Mateo David en vientos andinos; Guillermo Trobbiani en contrabajo; y Tati Grandolio en acordeón. Como músicos invitados participan Alejandro Mosmann y Nicolás Mayor en aerófonos andinos, y Andrés Luna y Valentín García en contrabajo. Los solistas de esta tercera edición son Patricio Silvera, seleccionado a partir de la convocatoria abierta a tenores realizada este año; Isaac Herrera, surgido de la audición de 2023; y Francisco Scotta, quien además se desempeña como preparador vocal de "Nuestro Coro".