Bagnat se reunió con la Intersindical para analizar el proyecto de reforma previsional

La Intersindical y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, analizaron la propuesta. “Será un largo debate porque en definitiva se va a estar discutiendo el 82%, la movilidad y la sustancia fundamental de sostener el corazón del régimen previsional”, dijo Oscar Muntes, de ATE.

La Intersindical y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, se reunieron este martes en el salón de ATE. El objetivo fue debatir y analizar el proyecto de reforma previsional, así como también disipar dudas y responder consultas.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, explicó que “es interesante que el presidente de la Caja, que es clave, pueda venir a explicarnos por dónde pasaría el proyecto de reforma del sistema previsional de la provincia de Entre Ríos. Él planteó con claridad por dónde tiene el déficit la Caja, dónde hay que trabajar para disminuir el déficit, tiene una definición ideológica y política de por dónde habría que disminuirlo. Empiezan los debates y seguro tenemos contradicciones. Hay que ver por dónde se achica ese déficit, por dónde se pone la mayor parte del presupuesto que falta y por dónde habría que trabajar para reducir ese déficit”.

En ese sentido, manifestó: “Estamos convencidos de que los trabajadores y trabajadoras no podemos seguir aportando más para reducir el déficit, creemos que viene por ahí la forma en la que lo viene planteando el gobierno provincial. Será un largo debate, muy profundo, porque en definitiva se va a estar discutiendo el 82%, la movilidad y la sustancia fundamental de sostener el corazón del régimen previsional. Tienen que ver en cómo hacemos sustentable nuestro salario”.

“Se van a abrir otras aristas, como el tema de la edad o los más de 80 escalafones que no participan y hay paritarias diferenciadas. La centralidad tiene que ver con el 82% móvil”, consideró.

Mencionó que luego de la reunión, la Intersindical se reunirá “para hacer una agenda de trabajo, hablar con autoridades, legisladores, y abrir un gran debate y mejor consenso para los trabajadores y trabajadoras”.