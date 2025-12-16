La exdiputada Nancy Ballejos asume al frente del Pro Entre Ríos

La ex diputada nacional Nancy Ballejos será la nueva presidenta y reemplazará al concordiense Eduardo Caminal. Será secundada por dos funcionarios de Frigerio: el secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. El 13 de noviembre el partido Propuesta Republicana (PRO) tuvo sus elecciones internas con una lista de unidad. Tras el escrutinio la ex diputada nacional fue electa como titular del PRO.

El miércoles, a las 19, en el local del PRO en Paraná (Carbó 124) se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades provinciales, encabezadas por Ballejos. La conducción se completa del siguiente modo:

Vicepresidente 1: Esteban Vitor (secretario Legal y Técnico del gobierno de Frigerio)

Vicepresidenta 2: Verónica Berisso (ministra de Desarrollo Humano)

Presidenta de Juventud: Narella Guerra

Vocales: Bernardo Etcheverry, Alicia Fregonese (senadora nacional), Franzot Danilo, Silvia Campos, (concejal, extitular del PRO Paraná), Nicolás Magallanes, Julia Garioni (autoridad de la Cámara de Diputados), Leandro Clapier, Tatiana Hein (secretaria privada del gobernador), Pablo Echandi (exconcejal y titular de IAPV Gualeguaychú), Joaquina Brondi (a cargo de la Dirección de Mujeres), Jorge Fritzler (era asesor de Alfredo De Ángeli en el Senado).

En Paraná

Las autoridades del PRO de la departamental Paraná también formalizarán su asunción en el acto del miércoles. El partido que conducía una mujer, Silvia Campos, pasa a manos de la diputada provincial Carolina Streitenberger, publicó ApfDigital.

La conducción a su cargo se integra del siguiente modo: