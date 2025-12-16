Turismo Carretera: la Técnica explicó los cambios aerodinámicos para 2026

Desde la ACTC informaraon sobre los cambios aerodinámicos que se vienen para 2026.

Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, confirmó que el Turismo Carretera implementará modificaciones aerodinámicas para la temporada 2026. Tras realizar un balance del funcionamiento del kit introducido este año, la categoría decidió dar marcha atrás con ciertos elementos para reducir la carga general de los autos y buscar mejores espectáculos en pista.

El objetivo inicial del paquete estrenado en 2025 era favorecer la succión y facilitar los sobrepasos. Sin embargo, los resultados en pista no fueron los esperados.

“Entendimos que podía ser un paquete que le viniera bien al piloto que venía en persecución, pero realmente durante el año no lo hemos notado”, admitió Iuliano en diálogo con SoloTC.

El ingeniero explicó que la acumulación de carga no es sinónimo de mejores carreras. “Si uno mira un auto con muchísima carga como un Fórmula 1, tampoco tiene sobrepaso y no tiene que ver con la cuestión aerodinámica”, analizó. Por eso, para el próximo torneo se buscará “quitar un poco de carga general”.





Los cambios para el TC 2026

La decisión técnica pasa por limpiar la aerodinámica frontal y trasera de los vehículos. Según detalló Iuliano, las medidas concretas para el próximo campeonato son:

Eliminación de los aditamentos laterales: se retirarán las cargas delanteras, conocidas popularmente en el ambiente como “bananitas”.

Quita del Gurney: se eliminará este elemento del alerón trasero.

Posición del alerón: se mantendrá la posición nueva (más baja) del alerón que se utilizó este año.

“Es lo que está previsto para el 2026. Vamos a quitar los aditamentos laterales y el Gurney”, ratificó el responsable técnico.

Dentro de la reconfiguración reglamentaria, Iuliano adelantó una excepción para dos marcas que necesitan compensar la performance. Tanto los usuarios de Dodge como los de Torino tendrán habilitado el uso de un pequeño spoiler en la tapa del baúl.

“Dodge ya lo tenía habilitado y Torino, después de unas pruebas que han hecho, me han solicitado utilizarlo para poder equiparar la carga delantera”, reveló Iuliano.

El uso de este elemento no será obligatorio. “Se lo vamos a dejar de manera opcional, si ellos deciden usarlo”, aclaró el técnico, permitiendo que los equipos trabajen en la puesta a punto según su conveniencia.