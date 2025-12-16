Básquet asociativo: Recreativo irá por la corona, Estudiantes por el triunfo necesario

Estudiantes recibirá a Recreativo en el segundo partido de la serie final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet, duelo que está 1 a 0 para el Bochas tras su victoria en el encuentro de ida. El encuentro se jugará desde las 21.

Estudiantes no tendrá margen de error y necesita ganar sí o sí para empatar la llave y forzar el mano a mano a un tercer y definitivo encuentro. Recreativo, en cambio, va por el triunfo que le permita barrer la serie y quedarse con la consagración.

Recre llega a este partido con el ánimo bien arriba tras el triunfo en el choque de ida, el cual ganó 72 a 67 en casa para quedar a tiro de su octava copa en la historia. Eso sí, para esta noche sufrirá una baja de consideración ya que Alan Guanco, su goleador, se lesionó en la primera final y no vera acción. Sin Guanco y sin Facundo Mackinnon (rotura de ligamentos), Recreativo tiene a sus principales jugadores fuera de pista.

Estudiantes saldrá a escenario a sabiendas que debe ganar, que no tiene margen de error y no hay mañana. Esa todo o nada. Desde luego, se espera una definición caliente y una final con mucho en juego, señala Paraná Deportes.