Copa Argentina: River y Unión irán por el pase a los cuartos de final

River y Unión de Santa Fe se verán las caras por los octavos de final de la Copa Argentina. Ambos intentarán dar un nuevo paso en la competición, con el objetivo de seguir en carrera en un torneo que entrega la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El encuentro se jugará a partir de las 21.15, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será controlado por Andrés Garino.

Ya en cuartos de final de la Copa Libertadores (choca con Palmeiras) y líder de la Zona B del Torneo Clausura pese al empate con sabor amargo del fin de semana con Lanús, ahora el Millonario quiere seguir en pie en el torneo más federal del país. Ya dejó atrás a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán en las instancias previas y será el primer cruce contra un equipo de Primera.

Después de plantar un 11 mayoritariamente alternativo en el Sur, Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición en el Malvinas Argentina, con la vuelta de todos los titulares y la chance de usar por primera vez al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio.

Como los volantes que jugaron en el Sur no respondieron a la altura, con la excepción de Giuliano Galoppo, que se mantendría desde el arranque, en el cuerpo técnico planean jugar con tres puntas bien marcados. Es decir, con lo que podría calificarse, en cuanto a nombres, como esa delantera ideal que hasta ahora River no había podido disfrutar.

Por su parte, Unión llegó a octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer 3-1 a Colegiales y superar a Rosario Central, uno de los candidatos, en los penales. Leonardo Madelón, que mantiene al Tatengue en puesto de clasificación en el Torneo Apertura tras la polémica igualdad con Huracán, sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo.

FORMACIONES

RIVER

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Karol Madelón.

Árbitro: Andrés Gariano. Cancha: Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Hora: 21.15 (TyC Sports).