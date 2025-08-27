Los recorridos literarios por la ciudad y el río serán un atractivo de la Feria Provincial del Libro

La 1° Feria Provincial del Libro se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. Además de editoriales, presentaciones de libros y espectáculos, un colectivo y una lancha ofrecerán paseos y lecturas. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local.

La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural. Esta actividad es arancelada, con inscripción previa y organizada junto al Municipio de Salto, Uruguay. El recorrido incluye la Feria Provincial del Libro y el Museo de Artes Visuales en Concordia; y en Salto la zona portuaria, Catedral de Salto, Mercado 18 de Julio y Centro Cultural “Academia Previale”. Música a bordo: Acordeones del Uruguay.

Link de inscripción para residentes argentinos (con información de días, horarios, costos) en el siguiente link

Link para residentes uruguayos

Bus literario

Por otro lado, el Bus Literario recorrerá la ciudad de Concordia y sus lugares emblemáticos, históricos y culturales, con guía. Esta actividad es gratuita, con inscripción previa.

Link para inscripción y toda la información

Autores invitados y otras actividades

Participarán de la Feria: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.