El crespense Emiliano Stang tiene asistencia perfecta en las primeras seis finales del TC2000

El piloto crespense ha tenido una destacada temporada debut en el TC2000.
El piloto entrerriano Emiliano Stang es uno de los pilotos con más vueltas, asistencia y kilómetros recorridos en las seis finales que se corrieron hasta ahora en el Turismo Competición 2000. El piloto de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia comparte asistencia perfecta junto a Franco Vivian (YPF ELAION AURO Pro Racing) y Matías Capurro (Corsi Sport 2),
El representante de Crespo, el de Capital Federal y de Necochea completaron un total de 143 vueltas recorriendo 542,78 kilómetros, consiguiendo así el 100 por ciento.
En lo que va de la temporada, se desarrollaron 6 de 12 fechas donde Stang es el máximo ganador con 3 victorias: ganó en Oberá, Buenos Aires y Concordia. Por su lado, Vivian suma 1 triunfo: fue en el regreso de la categoría a la Ciudad de 9 de Julio, mientras que Capurro se destacó con una notable regularidad completando la totalidad de vueltas de cada carrera.
Luego, en la tabla se ubican Franco Morillo (Pro Racing) con 134 vueltas; Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 133; el líder del torneo Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 130; Facundo Aldrighetti (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 112; Nicolás Traut (ATR Racing) con 103; Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2) con 101 y Ernesto Bessone (Halcón Motorsport) con 95.