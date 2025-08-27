Básquet: Villa Elisa recibirá este fin de semana el Entrerriano Femenino de Selecciones U13

El próximo fin de semana se realizará el Campeonato Entrerriano Femenino de Selecciones U13 en el gimnasio del Club Atlético Villa Elisa (CAVE). La competencia contará con la participación de cuatro representativos: la Asociación Pancho Ramírez (defensor del título tras haberse coronado en Concordia en 2024), la Asociación de Santa Elena (viene de ganar el Repechaje el pasado fin de semana), la Asociación Paranaense de Básquet Femenino y la Asociación Departamental Colonense de Básquet, anfitriona de esta edición.

El torneo comenzará el sábado a las 11 con el choque entre Santa Elena y Pancho Ramírez. Luego será el turno de Colón frente a Paraná (13), mientras que por la tarde se medirán ganadores y perdedores de los primeros juegos para ordenar las posiciones. El domingo, en tanto, se definirá el certamen: a las 10 se enfrentarán los dos equipos que perdieron en la jornada inicial y a las 12 se medirán entre los ganadores.

Además de la búsqueda del título por parte de los cuatro representativos, el torneo será una gran vidriera para las jóvenes jugadoras de la provincia, quienes tendrán la posibilidad de mostrarse y seguir sumando experiencia en la formación de cara al futuro. De esta manera, el básquet entrerriano vuelve a tener en escena a sus semilleros, con un certamen que promete intensidad, talento y mucho entusiasmo en Villa Elisa.

Árbitros: Ratto, Francisco; Cáceres, Santiago; Perrotta, Juan; Martínez, Joel.

Comisionado Técnico: Martínez, Luciano.

Calendario de partidos Sábado 30/0811 ARBPR – Santa ElenaCáceres S – Perrotta J – CT. Martinez L.13 Colón – ParanáRatto F – Martinez J – CT. Martinez L.

18 Ganador Part. 1 – Perdedor Part. 2Cáceres S – Martinez J – CT. Martinez L.20 Ganador Part. 2 – Perdedor Part. 1Ratto F – Perrotta J – CT. Martinez L.

Domingo 31/0810 Perdedor Part. 1 – Perdedor Part. 2Cáceres S – Perrotta J – CT. Martinez L.12 Ganador Part. 2 – Ganador Part. 1Ratto F – Martinez J – CT. Martinez L.