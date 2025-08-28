La relación entre Werner y Agut: rumores, aclaraciones y una reunión clave

La novela entre Mariano Werner y Rody Agut sigue. En la carrera de Buenos Aires, que cerró la Etapa Regular del Turismo Carretera, volvió a instalarse el rumor de que el piloto entrerriano había competido con la atención de otro preparador. Esto se generó ante la ausencia del motorista en el box ante un problema que hubo con el multiválvulas, bajo el contexto de una racha de abandonos y problemas mecánicos que pusieron en jaque la clasificación del tricampeón a la Copa de Oro. En las últimas horas hablaron los protagonistas, quienes confirmaron que trabajan juntos como en los últimos años.

El sábado, después de la clasificación en la que el piloto del Werner Competición quedó sexto a 0s574 del poleman, el equipo debió retirar el motor del Ford Mustang por una pérdida de aceite. En ese momento no se lo vio a Agut, sino a Guillermo Mosquito Pianca revisando el impulsor, lo que alimentó las dudas sobre quién estaba a cargo del multiválvulas. Sin embargo, el propio Werner se encargó de aclarar la situación.

“¿Con la atención en los motores de quién viniste?”, le preguntó SoloTC a Werner una vez que había logrado la agónica clasificación a la Copa. “De Rody, siempre con motores de él. Por supuesto que en algún momento trabajamos en conjunto con otros especialistas para solucionar la falla (en las bujías). Sé que la falla no viene por los motores y trabajaremos para tratar de resolver este problema”, respondió el paranaense.

Agut no estuvo yendo a las últimas carreras de TC, pero el sábado se lo vio en la calle trasera de boxes. Allí habló con SoloTC: “La relación con Mariano está bien, pero si no tenés resultados se complica. Porque esto es competición y cuando las cosas no se dan se pone bravo, pero hay que tratar de revertirlo. Para esta carrera vinimos con el motor como siempre, pero se probó otra marca de bujías”, dijo.

Por otra parte, Werner viajó a Buenos Aires para reunirse con Agut en su taller con el objetivo de analizar cómo afrontarán la exigente Copa de Oro. El entrerriano sabe que en esta instancia no hay margen de error y conoce la capacidad de su preparador, valorando el plus que significa tener a uno de los mejores trabajando de manera exclusiva para su equipo. ¿Cómo seguirá esta historia?