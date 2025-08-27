Tras los disturbios, Milei se mostró en Olivos junto a Karina y Espert

Minutos después de que debiera retirarse de urgencia de la caravana proselitista de La Libertad Avanza que encabezaba por las calles de Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei publicó una foto en sus redes sociales junto a su hermana Karina y el primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.
"En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", afirmó Milei en un posteo en la red social X junto a la imagen.
Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el mandatario volviera a liderar la caravana luego de que se calmara la situación por las calles del centro del mencionado partido del sur del conurbano, esa chance finalmente fue descartada.
En lugar de eso, la comitiva presidencial se dirigió directamente hacia la Quinta de Olivos, donde el jefe de Estado se tomó la foto para llevarle tranquilidad a sus seguidores.