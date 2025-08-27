Tras los disturbios, Milei se mostró en Olivos junto a Karina y Espert

Minutos después de que debiera retirarse de urgencia de la caravana proselitista de La Libertad Avanza que encabezaba por las calles de Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei publicó una foto en sus redes sociales junto a su hermana Karina y el primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

"En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", afirmó Milei en un posteo en la red social X junto a la imagen.