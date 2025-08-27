Informe especial: el patrimonio de los legisladores nacionales por Entre Ríos

El 30 de julio venció el plazo dispuesto por la Oficina Anticorrupción para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI) correspondientes a 2024. Como cada año, Cuestión de Fondo analiza esta noche la evolución patrimonial de los legisladores nacionales entrerrianos y muestra qué bienes reconocen como propios.

El Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales es clave, porque obliga a los funcionarios públicos a presentar una declaración jurada al inicio y al final de su función, así como actualizaciones anuales. También dispone que las declaraciones juradas (DDJJ) públicas deben ser iguales a las presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.

Vale mencionar que el plazo para presentar la DDJJ ante la Cámara de Diputados vence el 30 de agosto, con lo cual algunos legisladores equivocaron la fecha para la presentación ante la Oficina Anticorrupción.

Al momento de calcular la evolución patrimonial, hay que restar las deudas al inicio y final del año, y considerar un ítem llamado “Diferencia de valuación” que corresponde a los mismos bienes, al inicio y final del año. Este ítem sirve para deducir si el crecimiento patrimonial que se evidencia, corresponde o no a un revalúo fiscal. En todo caso hay que preguntarse cuánto el crecimiento patrimonial de un funcionario puede corresponder a un revalúo fiscal.

En el Congreso nacional hay 12 legisladores entrerrianos que están obligados a presentar las declaraciones juradas anuales, mientras desempeñan su mandato, nueve diputados y tres senadores.

En el sondeo realizado por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se encontró –como suele suceder todos los años- que hay declaraciones juradas que aún no están disponibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, y hubo que solicitar la información a los propios legisladores.

Entre las pocas declaraciones juradas publicadas en la web de la OA está la de Nancy Ballejos (JxC), quien asumió en septiembre de 2024 en reemplazo de Pedro Galimberti que dejó su banca para asumir como delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Ballejos dejará la banca en diciembre.

La diputada nacional Marcela Ántola (JxC) que finaliza su mandato este año no presentó su DDJJ 2024 “por un problema personal” de su contadora. No obstante, en esta ocasión envió la información a Cuestión de Fondo.

También Francisco Morchio (JxC) justificó que no presentó su DDJJ 2024 porque su contadora “estuvo internada con neumonía” y no pudo enviar la información.

Beltrán Benedit (LLA) asumió en diciembre de 2023 y el año pasado conocíamos su DDJJ Inicial, al momento de ingresar al Congreso nacional. La DDJJ 2024 no está publicada en la web de la OA, pero envió la información.

Gustavo Bordet (PJ) también asumió en diciembre de 2023, y si bien no está publicada la de 2024, envió la información aclarando que “el único cambio respecto de la anterior es la venta de dos propiedades, una sobre la cual tenía el 50% de la propiedad y otra el 100%, y hubo intereses ganados por plazos fijos”.

Atilio Benedetti (JxC), terminó su mandato como diputado nacional en 2021, pero reasumió en ese mismo cargo en julio 2023 en reemplazo de Rogelio Frigerio, que asumió como gobernador de Entre Ríos. Finaliza su mandato en diciembre.

En cuanto a los senadores nacionales, Los tres representantes Entre Ríos dejarán sus bancas a fin de año. En el caso de Alfredo De Angeli después de tres periodos consecutivos, ya que ingresó a la banca en 2013. En tanto, la peronista Stefanía Cora reemplazó en febrero de este año a Edgardo Kueider.

A la fecha sólo está publicada en la web de la Oficina Anticorrupción la DDJJ de Alfredo De Angeli (JxC). Stella Olalla (JxC) envió la información, pero aún no aparece publicada.

Una situación particular a mencionar es la de Stefanía Cora, quien asumió en febrero de 2025 en reemplazo de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay. Por ello, debió presentar una DDJJ inicial correspondiente a su función como diputada provincial en el año precedente (2024), y aún no está cargada en el sitio web de la OA. De todos modos, la legisladora envió el documento a Cuestión de Fondo.

El ranking de los legisladores con más patrimonio está compuesto por Atilio Benedetti con $5.797.073.869,05, seguido por Gustavo Bordet con $395.809.334,04 y Alfredo De Angeli con $113.211.828,33.

A continuación, el detalle de la evolución patrimonial y los bienes que reconocen los diputados nacionales entrerrianos.

Nancy Ballejos (JxC)

Declara:

- caja de ahorro en pesos por $9.512.224,47

- plazo fijo en pesos por $2.059.178,08

- caja de ahorro en pesos por $9.057,43

- Muebles del hogar y electrodomésticos: $5.000.000

- acciones Cedears: $847.585

- dinero en efectivo: $4.000.000

Evolución Patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año: $ 9.124.018

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $21.428.044,98

- Deudas al final del año: $967.066,44

Beltrán Benedit (LLA)

Declara:

- Un inmueble de tipo rural con vivienda destinado a Casa habitación en Diamante. Superficie: 110.000 m2. Posee el 50% del mismo y está valuado en 38.700.000

Aclara:

- base imponible neta fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares: 9.030.201,34

- valor de compra actualizado: $77.400.000

- Caja de ahorro en pesos $4.395.152

En las observaciones finales aclaraba que dispone de una isla de 190 hectáreas en el Departamento Diamante- Distrito Salto, comprada en el año 1994 cuyo título se ha extraviado. Valor aproximado 50.000 USD.

Evolución Patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año: $ 32.609.375

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $ 43.095.152

Gustavo Bordet (PJ)

Declara

- una casa en Concordia. Superficie: 347 m2 de la cual posee el 100% Valuada en $9.004.919,64 al inicio del año. Al final del año valuada en $19.609.439,81

- un departamento en Concordia de 25 m2. Posee el 100% de la propiedad producto de una donación, valuada en$2.857.269,26 a inicio del año. Al final del año, valuado en $6.222.093,23

- un departamento para alquiler/contraprestación en Concordia de 284 m2. Valuado en $16.282.816,62 al inicio del año. Al final del año valuado en $35.458.052,40

- una cochera en Concordia valuada en $157.846,68 a inicios de año. Al final del año valuada en $343.732,66

- otro inmueble de 3 m2 en Concordia valuado en $175.387,84 a inicio de año. Valuado al final de año en $381.930,93

- un departamento en Concordia de 44 m2 para alquiler/contraprestación valuado en $2.172.374,02 a inicios de año. Al final del año valuado en $ 4.730.640,51

- un departamento en Concordia de 75 m2 valuado a inicio del año en $5.687.857,16. Al final del año valuado en 12.386.084,17

- un lote de terreno en Pronunciamiento de 353 m2 valuado en $548.874,43 a inicio de año. Al final del año valuado en $1.195.248,87

- un lote de terreno en Concordia de 1225 m2 valuado en $10.258.562,60 a inicio de año. Al final del año valuado en $25.304.272,38

- lote de terreno en Concordia de 1184 m2 valuado en 1.443.190,31 a inicios de año. Al final del año valuado en $3.142.743,59

- un departamento en Paraná de 77 m2 del que posee el 50% valuado en 5.629.507,89 a inicios de año. Al final del año valuado en $12.259.020,67

- inmueble tipo rural sin vivienda en San Justo (Entre Ríos) de 325.300 m2 producto de una donación. Valuado a final de año en $13.974.989,11

- dos inmuebles rurales sin vivienda que fueron heredados. Uno en Pronunciamiento de 970.000 m2 del cual posee el 33,33% valuado en $106.691.509,20, y otro en la misma localidad de 100.000 m2 del cual posee el 16,66% valuado en $11.355.597,67

- un auto Toyota Corolla XEI 1.8 M Sedan 4 puertas de 2009 valuado en $5.265.800

- bienes del hogar por $4.146.769,72

- depósitos varios

- cajas de ahorro en pesos y dólares

- plazos fijos varios

También informa deudas varias al Cierre del Período con bancos por tarjetas de crédito y por préstamos

Evolución Patrimonial

En su DDJJ anual declaró:

- Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año: $202.780.443,21

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $395.809.334,04

- Deudas al Inicio del año: $1.035.984,64

- Deudas al final del año: $222.387,78

- Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año: $66.128.808,10

Tomás Ledesma (PJ)

Declara:

- departamento de 86 m2 en Paraná. Del cual posee el 50% de la titularidad. Adquirido con préstamos y ahorros propios. Valor de compra actualizado en $20.000.000

-auto Ford Focus 2.0L Sedan 5 puertas modelo 2019. Valuado en $15.732.000

- caja de ahorro en dólares por $1.111.247,97

- caja de ahorro en pesos por $4.415.033

- dinero en efectivo por $2.700.000

Evolución patrimonial

Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $ 16.098.520

Bienes, depósitos y dinero al final del año: $ 33.958.280,97

Deudas al inicio del año: $ 1.089.315,63

Deudas al final del año: $ 3.516.169,80

Carolina Gaillard (PJ)

Declara:

- departamento en Capital Federal de 69 m2. Adquirido de la siguiente manera: Créd. Hip.: $ 500.000, Venta Inm.: $ 359.000, resto ingresos propios. Al final del periodo valuado en $31.652.112,53

- departamento en Paraná de 51 m2. Ingresó al patrimonio en diciembre de 2024. Valuado en $7.520.865,28

- caja de ahorro en pesos por $528.232,12

- caja de ahorro en dólares por 4,95 (equivalente a 5.093,55)

- diversos créditos impositivos

- dieta, gastos de representación y desarraigo

Evolución Patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $23.913.697,30

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $49.667.489,97

- Deudas al inicio del año: $3.990.611,89

- Deudas al final del año: $3.336.053,95

- Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año: $23.892.096,47

Atilio Benedetti (JxC)

Declara:

- casa de 1.877 m2 en Larroque valuada en $27.565.216,81

- lote de terreno para inversión en Larroque de 450 m2 valuado en $ 1.685.413,28

- otro inmueble en Larroque de 26.384 m2 valuado en $38.210.384,09

- terreno para inversión en Larroque de 847 m2 valuado en $1.640.468,95

- terreno para inversión en Larroque de 8.752 m2 valuado en $6.602.361,50

- terreno para inversión en Larroque de 1.565 m2 valuado en $5.861.492,96

- terreno para inversión en Larroque de 19.309 m2 valuado en $43.709.610,92

- departamento de 201,68 m2 con cochera en Capital Federal del cual posee el 75%. Valuado en $174.042.756,60

- un vehículo Audi Todo Terreno Q5 2.0 TFSI S Tronic Quattro (252 CV) modelo 2018. Valuado en $29.430.000

- un vehículo Audi Todo Terreno Q5 45 TFSI Advance Tronic modelo 2023. Valor de adquision: 39.506.000 – Valor según DNRPA 66.980.000

- cajas de ahorro en pesos

- créditos fiscales AFIP

- acciones en Tierra Greda SA en Argentina, posee el 51%. Acciones en Tierra Greda en Uruguay, posee el 75%

- acciones en Tabaré Inversiones SA, posee el 51%. Valuadas al inicio en $196.042.726,30. Al final del periodo valuadas en 417.134.558,62

- pesos uruguayos

- dinero en efectivo en pesos

También informa diversos créditos y deudas con:

- Tierra Greda SA, Tabaré Inversiones SA y Nuevo Banco de Entre Ríos

Evolución Patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año $2.254.321.014,92

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $ 5.797.073.869,05

- Deudas al inicio del año: $7.786.849,65

- Deudas al final del año: $52.115.247,86

- Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año: $3.513.433.908,09

Marcela Ántola (JxC)

Declara:

- casa en Gualeguay de 1201 m2 valuada en 12.612.694,86

- auto Fiat Línea 1.9 Modelo 2010 - Valor según DNRPA $3.233.100

- auto Toyota Corolla Modelo 2018 - Valor según DNRPA $18.179.800

- cuenta corriente en pesos por 82.888

- caja de ahorro en pesos

- caja de ahorro en dólares

- patrimonio en empresas /explotación unipersonal

- deudas con ATER por $ 2.628.038,10

Evolución patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $25.368.080,47

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $52.113.304,11

- Deudas al inicio del año: $628.502,20

- Deudas al final del año: $2.628.038,10

- Diferencia de valuación de los mismos bienes existentes al inicio y al final del año: $1.698.893,34

Blanca Osuna (PJ)

- una casa en Paraná de 745 m2, de la cual posee el 50% valuada en $14.025.241,89

- una casa en Paraná de 469 m2, de la cual posee el 50% valuada en $632.315,92

- un Volkswagen T-Cross 1.6 Modelo 2021, del cual posee el 50% valuado en $10.500.000

- caja de ahorro en pesos por $2.300.596

- plazo fijo en pesos por $5.300.000

- caja de ahorro en dólares por el equivalente a $3.191.962,50

- Bienes del hogar: electrónico-celular: $900.000

Evolución patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año 31.399.174,06

- Bienes, depósitos y dinero al final del año 36.850.116,31

- Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos: $5.016.263.673,01

No informa deudas

SENADORES

Stefanía Cora (PJ)

Declara:

- un Toyota Etios modelo 2018 valuado en $12.578.800

- un Toyota Yaris modelo 2024 valuado en $20.620.000

- deposito en caja de ahorro en pesos por $5.928.793

- deposito en caja de ahorro en dólares por el equivalente a $3.087.000

- dinero en efectivo por $500.000

Bienes, depósitos y dinero: $42.714.593

Stella Olalla (JxC)

Declara

- una casa en Paraná de 157 m2, producto de una herencia de la cual posee el 25%, valuada en $2.100.000

- un departamento con cochera en Paraná de 120 m2, producto de herencia e ingresos propios de la cual posee el 100%, valuada en 11.000.000

- una casa en Paraná de 199 m2 producto de herencia y de la cual posee el 25% valuada en $2.484.000

- un Toyota Etios XLS modelo 2020, valuado en 8.000.000

- cuenta corriente en pesos por 25.851.034,36

- caja de ahorro en dólares por 2.438,64

Evolución patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $46.008.060,43

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $51.008.060,43

- Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos: $68.985.153,39

No declara deudas

En este caso vale mencionar que los bienes, depósitos y dinero declarados al final del periodo en la DDJJ de 2023 sumaban $24.176.478,63

Alfredo De Angeli (JxC)

Declara:

- una casa en Gualeguaychú de 337 m2 valuada en $3.269.382,80. Adquirida con créditos.

- lote de terreno en Gualeguaychú de 488,50 m2 valuado en 1.531.789,84. Adquirido con créditos.

- inmueble tipo rural sin vivienda para alquiler en María Grande de 160.000 m2, producto de una herencia y del cual posee el 50%, valuado en 767.887,46

- inmueble tipo rural sin vivienda para alquilar en María Grande de 250.000 m2, producto de herencia, del cual posee el 50%, valuado en $751.638,92

- inmueble tipo rural sin vivienda para alquilar en María Grande de 150.000 m2, producto de herencia, del cual posee el 50%, valuado en 450.983,35

- lote de terreno en Gualeguaychú de 264 m2 en cero pesos.

- lote de terreno en Gualeguaychú de 456 m2 valuado en $4.324.000. Adquirido con créditos.

- camioneta Volskwagen Amarok Comfortline 4X4 AUT V6 3.0L 258 CVPICK-UP, modelo 2022, valuada en $33.210.000

- maquinaria agropecuaria (algunas en cero pesos)

- herramientas varias: $700.000

- cuenta corriente en pesos por $8.497.823,12

- dinero en efectivo en pesos por 20.000.000

- caja de ahorro en dólares por U$S 411.600

- patrimonio de empresas o explotación unipersonal: 50% por $60.152,20

- bienes del hogar por $3.849.034,22

Evolución Patrimonial

- Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $70.159.437,77

- Bienes, depósitos y dinero al final del año: $113.211.828,33

- Deudas al inicio del año: $2.498.823,46

- Deudas al final del año: $2.615.103,34

- Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año: $36.908.798,73

- Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos: $89.497.119,14