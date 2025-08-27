El crespense Joaquín Folmer jugará para Hindú de Córdoba en la Liga Argentina de Básquet

El entrerriano Joaquín Folmer jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol con Hindú Club, de Córdoba. El alero de 1,92 metros, formado en Unión de Crespo y con experiencia en distintos seleccionados argentinos formativos, fue confirmado como una de las caras nuevas para el club de calle Sarmiento de cara al certamen que comenzará en noviembre.

Folmer, nacido el 25 de enero de 2006 en la Capital Nacional de la Avicultura, es una de las promesas que se sumará al equipo cordobés: también se sumará Matías Pikaluk, escolta de 1,88 metros que disputó con el entrerriano el Mundial U19 con la selección argentina. Ambos se incorporarán a los juveniles del club, Renato Fontanetti y Jerónimo González.

“Es entrerriano y tiene 19 años. Hace tres años consecutivos que integra las Selecciones Argentinas U17, U18 y U19 nivel internacional. Hace poco más de un mes disputó el Mundial U19 en Suiza. Se encontraba jugando en Unión de Crespo”, escribieron en la cuenta oficial de la entidad cordobesa que comenzará los entrenamientos el 8 de septiembre.

Por ahora, Hindú ya sabe que contará con dos jugadores experimentados en la base: Tomás Ludueña, con pasado en Barrio Parque, y Santiago Bruno, que viene de jugar en San Isidro de San Francisco.

Además, la H contará con el estadounidense KJ Hinds, de 30 años, con pasado en Norteamérica, Ecuador, Estonia, México. Además, en la última temporada disputó la Liga Sudamericana con Santa Marta de Ecuador.

Por su parte, Santiago Bruera y el ecuatoriano Diego Arroyo formarán parte del plantel como pivotes, publicó La Voz del Interior.

Cabe destacar que Hindú se sumará a otros elencos cordobeses en la Liga Argentina: Barrio Parque y San Isidro (finalista de la temporada pasada), además del debutante Bochas Sports de Colonia Caroya.