Bomberos rescataron a un hombre que cayó al arroyo La Santiagueña en Paraná

Un hombre, de 55 años, sufrió heridas leves al caer en el arroyo La Santiagueña, en la zona de calle Laurencena casi Güemes, en la ciudad de Paraná. Bomberos Voluntarios intervino en forma inmediata y logró rescatarlo.

Según se informó a Canal 9, el hombre al parecer estaba a un costado del contaminado arroyo La Santiagueña cuando imprevistamente se cayó de una altura superior a los tres metros.

Una unidad de rescate del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se hizo presente y junto a Zapadores lograron rescatar entre los residuos al hombre.

Personal de 107 Emergencias lo trasladó al hospital San Martín para una revisión médica integral.