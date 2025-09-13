Como local, Newell’s venció a Atlético Tucumán

Este viernes por la noche, la acción correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con dos partidos. Uno de ellos fue en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en donde Newell’s recibió a Atlético Tucumán. El árbitro del juego fue Fernando Espinoza, respaldado en el VAR por Pablo Echavarría.

El Decano tuvo la primera chance del partido casi en el arranque. Fue tras un tiro de esquina desde la izquierda en el que Lautaro Godoy contó con una triple chance. Primero envió un centro bajo que Juan Espínola rechazó contra su poste derecho; en el rebote volvió a intentar con un centro, pero otra vez Espínola intervino dando rebote y en el último intento buscó un centro bajo sin éxito, ya que otra vez se interpuso el arquero.

La respuesta de Newell’s fue con un avance por la derecha de Franco Orozco que terminó en un preciso centro para Josué Colman. El atacante paraguayo ganó la posición y definió buscando el costado derecho del arco de Matías Mansilla, pero el ex Patronato contestó con una buena estirada.

Una mala salida de la Lepra le dio la oportunidad del gol a Mateo Bajamich. Luego de la recuperación de Nicolás Laméndola, el atacante tomó el rebote, avanzó por el medio y definió bajo, pero se encontró con una buena respuesta de Espínola.

Ya en la segunda mitad, Newell’s tuvo el primer avance con un centro desde la derecha de Alejo Montero en el que Darío Benedetto ganó de cabeza. El cabezazo del atacante dio en la espalda de un rival y se fue al tiro de esquina por el costado derecho del arco.

El Decano tuvo una ocasión clarísima luego de la buena habilitación de Ramiro Ruiz Rodríguez para el avance de Bajamich por la derecha. Sin embargo, el delantero se metió al área quitándose ángulo de tiro y cuando remató lo hizo bajo, favoreciendo la intervención del arquero local.

La apertura del marcador llegó sobre el final, a los 37 minutos. Un tiro de esquina desde el costado izquierdo rebotó en Brizuela y le quedó a Víctor Cuesta, que tras ganar la posición se arrojó para rematar y clavó el balón en el ángulo superior izquierdo del arco tucumano.

El 2-0 llegó poco después. Fue a los 48 minutos, cuando Tucumán estaba jugado en ataque y permitió el contragolpe del equipo rosarino. En una gran jugada personal, Giovani Chiaverano se sacó a tres jugadores de encima y llegó casi al área chica, desde donde envió un centro bajo para la llegada en solitario por la derecha de Facundo Guch. Solo tuvo que empujarla el joven delantero para estampar el 2-0 con el que se impuso la Lepra.

Con la victoria, Newell’s alcanzó los nueve puntos y está en la novena posición de la Zona A; mientras que Atlético Tucumán tiene la misma cantidad de unidades y está octavo en la Zona B.

En la próxima fecha, el equipo de Cristian Fabbiani visitará a Belgrano, el lunes 22 desde las 21; mientras que el conjunto de Lucas Pusineri recibirá a River Plate, el sábado 20, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Newell’s 2-0 Atlético Tucumán.



Goles:

37’ST: Víctor Cuesta.

48’ST: Facundo Guch.



Formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Josué Colman; Genaro Rossi.

DT: Cristian Fabbiani.



Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich.

DT: Lucas Pusineri.



Cambios:

ET: ingresó Darío Benedetto por Franco Orozco (NEW).

ET: ingresó Martín Fernández por Luca Regiardo (NEW).

6’ST: ingresó Ignacio Galván por Nicolás Laméndola (TUC).

13’ST: ingresó Facundo Guch por Josué Colman (NEW).

21’ST: ingresó Giovani Chiaverano por Genaro Rossi (NEW).

21’ST: ingresó Maximiliano Villa por Damián Martínez (TUC).

21’ST: ingresó Franco Nicola por Lautaro Godoy (TUC).

36’ST: ingresó Carlos Auzqui por Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

36’ST: ingresó Lisandro Cabrera por Mateo Bajamich (TUC).

44’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Gonzalo Maroni (NEW).



Amonestados:

8’PT: Miguel Brizuela (TUC).

13’PT: Gonzalo Maroni (NEW).

22’ST: Kevin Ortiz (TUC).

40’ST: Martín Fernández (NEW).

47’ST: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

50’ST: Facundo Guch (NEW).



Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Video: Liga Profesional.