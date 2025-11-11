Deportes

Liga Profesional de Fútbol: así se disputará la fecha 16, con clasificaciones y descensos en juego

11 de Noviembre de 2025 - 19:15
Boca y River

El domingo se definirán la clasificación a las copas; el sábado, los descensos.

La programación comenzará el viernes, pero el sábado tres equipos se jugarán la permanencia; el domingo será decisivo para la clasificación a la Copa Libertadores de América y Sudamericana 2026. El lunes se bajará el telón de la fase de grupos con cuatro partidos.  

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs, a las copas Libertadores y Sudamericana 2026, y los dos descensos a la Primera Nacional.

La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El Granate ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el Decano debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21.30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.

River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.

La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.

Cronograma y árbitros:

Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Uriel García

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: José Castelli

 

Sábado 15 de noviembre

17 Aldosivi – San Martín (San Juan) (Interzonal) -ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

17 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Agustín Méndez

 

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 16 de noviembre

17 Instituto – Talleres (Zona B) -ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

 

17 Vélez – River (Zona B) -TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Delbarba

 

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A) -TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

 

20.15 Newell’s – Racing (Zona A) -TNT Sports

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

 

20.15 Boca – Tigre (Zona A) -ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

 

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) -ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

 

Lunes 17 de noviembre

17 Barracas Central – Huracán (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Juan Del Fueyo

 

17 Belgrano – Unión (Zona A) -TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

 

17 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Julio Fernandez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Juan Pafundi

 

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanota

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Edgardo Zamora

AVAR: Diego Romero

 

