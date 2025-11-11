Liga Profesional de Fútbol: así se disputará la fecha 16, con clasificaciones y descensos en juego

El domingo se definirán la clasificación a las copas; el sábado, los descensos.
Liga Profesional de Fútbol: así se jugará la fecha 16 con clasificaciones y descensos en juego
La programación comenzará el viernes, pero el sábado tres equipos se jugarán la permanencia; el domingo será decisivo para la clasificación a la Copa Libertadores de América y Sudamericana 2026. El lunes se bajará el telón de la fase de grupos con cuatro partidos.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs, a las copas Libertadores y Sudamericana 2026, y los dos descensos a la Primera Nacional.
La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El Granate ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el Decano debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.
El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.
Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21.30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.
El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.
River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.
La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.
Cronograma y árbitros:
Fecha 16
Viernes 14 de noviembre
20 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Uriel García
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: José Castelli
Sábado 15 de noviembre
17 Aldosivi – San Martín (San Juan) (Interzonal) -ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo
17 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Agustín Méndez
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 16 de noviembre
17 Instituto – Talleres (Zona B) -ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
17 Vélez – River (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Delbarba
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A) -TNT Sports
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
20.15 Newell’s – Racing (Zona A) -TNT Sports
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Felipe Viola
AVAR: Diego Verlota
20.15 Boca – Tigre (Zona A) -ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nelson Sosa
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) -ESPN Premium
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Mario Ejarque
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
Lunes 17 de noviembre
17 Barracas Central – Huracán (Zona A) - ESPN Premium
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Juan Del Fueyo
17 Belgrano – Unión (Zona A) -TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
17 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN Premium
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Julio Fernandez
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Juan Pafundi
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Edgardo Zamora
AVAR: Diego Romero