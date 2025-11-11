Ordenaron la detención de De Vido tras la confirmación de la condena por la tragedia en Once

"Conforme el criterio adoptado por este Tribunal en anteriores intervenciones, convocase al condenado Julio Miguel De Vido para que se presente el próximo día jueves 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, para hacer efectiva su detención", afirmó el juez Ricardo Basílico en su resolución a la que pudo acceder Ámbito Financiero.

Sin embargo, aún se espera que la defensa pida que el exministro de Planificación Federal acceda a un régimen de prisión domiciliaria ya que tiene más de 75 años y problemas de salud. Debido a esto, este trámite tiene un proceso por lo que se prevé que hasta que se resuelva, quede detenido en una cárcel federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisibles los recursos presentados por la defensa del exfuncionario, los cuales pedían su absolución; y por la Fiscalía, que buscaba aumentar la condena de De Vido, consignó Ámbito Financiero.