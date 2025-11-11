Hockey sobre césped: citaron al paranaense Genaro Molteni a concentrar en el CeNARD

El jugador del Paraná Rowing Club concentrará del 1 al 4 de diciembre en el CeNARD.

Convocaron al paranaense Genaro Molteni a la concentración nacional que se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre en Buenos Aires, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista.

Molteni, jugador del Paraná Rowing Club (PRC), deberá presentarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), ubicado en Miguel B. Sánchez 1050, donde quedará alojado con el resto de los jugadores convocados.

Como responsables participantes de la concentración estarán: Ezequiel Paulon (Director Deportivo y Director del Plan), Gustavo Irazusta (Preparación Física) y los entrenadores directores regionales Michel Tristán Ocaña Zahler (NEA Sur), Ariel Mairata (NOA) Marco Divano (Patagonia).

También participarán invitados en nutrición, kinesiología, arrastres, arqueros, preparación física, entrenadores nacionales e internacionales invitados.

Todos los convocados:

Agustín Bernard Villafañe (Córdoba), Bruno Joaquín Dalla Vía (Mendoza), Facundo Bonanno (Buenos Aires), Matías Nahuel Alarcón (Mendoza), Geronimo Maino (Rosario), Franco Jesús Comas Scancarella (Buenos Aires), Mateo Rivarola Zabala (Cordoba), Genaro Molteni (Paraná), Santiago Agüero Bazan (Buenos Aires), Facundo Arce (Tandil), Ignacio Joaquín Sánchez Thea (Mendoza), Valentino Emilio Moretti Lucentini (Mendoza), Julián Martín Ponce (Buenos Aires), Juan Martín Orozco (Buenos Aires), Felipe Vilte Biassini (Salta), Yaco Kovalivker (Buenos Aires), Joaquín Ignacio Gnaciszyn Caroprese (Buenos Aires), Bautista Scatizza (Buenos Aires), Tomas López Allan (Santa Fe), Santiago Moretti Lucentini (Mendoza), Mateo Valentín Wasinski (Rosario), Juan Cruz Isola (Salta), Tomás Carpinelli (Mar del Plata), Lautaro Busto (Córdoba), Alejo Emiliano Álvarez Amaya (Tucumán) y Lucas Blanco (Tucumán).

Fuente: FEH