El Seven de la República será presentado este miércoles

En conferencia de prensa, se realizará este miércoles desde las 19 la presentación del 41º Seven de la República Masculino y el 9º del Femenino. La cita será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se brindarán detalles del certamen de juego reducido a disputarse del 29 al 30 de noviembre.

El certamen es organizado conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y en el lanzamiento participarán autoridades de la UAR, UER, del gobierno municipal y provincial.

El torneo femenino tendrá su novena edición en la capital entrerriana.

El torneo se disputará en las sedes de El Plumazo (Club Atlético Estudiantes) y en canchas de Tortuguita y Yarará (Paraná Rowing Club). El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales y los seleccionados nacionales de Uruguay y Paraguay, compartan experiencias y se viva un ambiente único de camaradería.

En esta ocasión, el evento contará con dos jornadas intensas de competencia y se disputarán en simultáneo los certámenes masculinos (Campeonato y Ascenso) y Femeninos (mayores y juveniles).