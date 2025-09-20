Patronato visita a San Miguel con la necesidad de ganar para superarlo.

Este sábado habrá actividad por la 32ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Patronato visita a San Miguel en un partido clave para la lucha dentro del Reducido del grupo, ya que ambos equipos están entre los virtuales clasificados.

El árbitro del partido que iniciará a las 15.30 será Juan Loustau, acompañado por Lucas Ripoli y Daiana Milone como jueces asistentes. El cuarto árbitro en el estadio Malvinas Argentinas será Agustín Flores.

Patronato llega a este encuentro luego de una importante victoria sobre Quilmes por 1-0 jugando en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Con 46 puntos, el Rojinegro está séptimo y aspira a lograr una mejor posición para jugar el Reducido, para el que todavía no está confirmada su clasificación.

Para este encuentro hay dos variables posibles: que el entrenador introduzca sólo un cambio o que se produzca el retorno a la línea de cinco defensores. La más probable es la primera opción, con el retorno de Ian Escobar al lateral izquierdo en lugar de Gonzalo Asís; mientras que de darse la segunda podría producirse el ingreso extra de Fernando Moreyra o Facundo Díaz.

De ocurrir lo primero, la formación irá con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

Los demás convocados son: Juan Mazza, Gonzalo Asís, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Julián Navas, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco y Joaquín Barolín.

El rival

En frente estará uno de los equipos más regulares de la temporada. El Trueno Verde viene de vencer a Ferro Carril Oeste como visitante por 1-0, resultado con el que llegó a 48 puntos y se ubica en la tercera posición del grupo, expectante en la lucha por el primer puesto, al que todavía puede acceder.

El equipo cuenta con algunos nombres conocidos para el Patrón como Daniel Sappa y Emaneul Dening, con pasado en el club. Ambos estarán presentes en la convocatoria para este partido, ya que son habituales titulares en el elenco bonaerense.

La convocatoria del entrenador Gustavo Coleoni involucra a los siguientes protagonistas: Iván Antunes, Facundo Cardozo, Tiago Cravero, Emanuel Dening, Jorge Ferrero, Peter Grance, Jorge Juárez, Ariel Kippes, Agustín Lavezzi, Juan Lungarzo, Claudio Mosca, Bruno Nasta, Ezequiel Parnisari, Dixon Rentería, Lucas Rodríguez, Matías Rojas, Claudio Salto, Daniel Sappa, Federico Sena y Diego Sosa.

