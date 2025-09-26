Primera Nacional: Gómez tiene en mente variantes para el domingo

Patronato irá por un punto que lo instale en el Torneo Reducido de la Primera Nacional. Sabido es que con un empate le alcanza al elenco paranaense, de todas maneras, intentará cerrar la fase clasificatoria ante su gente con una victoria. En este marco, el domingo, a las 15.30, recibirá a Almagro en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella y para ese encuentro el entrenador, Gabriel Gómez, planea variantes.

Con la cabeza puesta en el Tricolor de José Ingenieros, el DT del Santo tiene en mente meter variantes no solo de nombres, también de dibujo táctico. La línea de cinco defensores se disolvería para dar lugar al retorno de Ian Escobar en el fondo.

Así, Gonzalo Asís se correría de sector y pasaría a la otra punta de la última línea, mientras que Maximiliano Rueda se adelantaría a la mitad de la cancha por el costado derecho, señala Código Patrón.

Además, en el mediocampo podría aparecer otra novedad: Valentín Pereyra tiene chances de regresar al 11 titular en reemplazo de Julián Marcioni, quien ocuparía un lugar en el banco de suplentes al igual que Fernando Moreyra. El resto del equipo se mantendría igual que en las últimas jornadas.

De este modo, el posible equipo titular sería con Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Valentín Pereyra; Federico Castro, Alan Bonansea.