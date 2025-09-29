Básquet: Pancho Ramírez se consagró en el Entrerriano U13 Masculino

El seleccionado de Pancho Ramírez fue el mejor del Cuadrangular U13 que se disputó en La Armonía de Colón.

El seleccionado de la Asociación Pancho Ramírez se coronó como el mejor del Campeonato Entrerriano de Selecciones U13 Masculino, que se disputó durante el fin de semana en la ciudad de Colón. El equipo dirigido por Leo Domínguez completó una campaña perfecta con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y se alzó con el título provincial.

El certamen tuvo como escenario el Estadio Pocho Nieto del Club La Armonía y fue organizado por la Asociación de Colón y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Además del campeón, participaron las selecciones de Paraná, Concordia y el elenco anfitrión, Colón.

El recorrido del campeón

En su debut, Pancho Ramírez protagonizó un vibrante encuentro frente a Paraná y se impuso por 76 a 73 en un final apasionante. La gran figura del partido fue Benicio Lanzi, quien firmó una planilla de 24 puntos y seis rebotes.

En la segunda jornada, los chicos de la ARBPR mostraron solidez para superar con claridad a Colón por 74 a 49. En este partido se destacaron como goleadores Felipe Faure y Ciro Bancero, ambos con 12 puntos, en un equipo que supo distribuir protagonismo en ataque.

La consagración llegó en la jornada final, cuando Pancho Ramírez venció a Concordia por 66 a 47. Una vez más, Lanzi fue pieza clave con 13 puntos y cuatro recobres, liderando un conjunto que mostró intensidad y concentración a lo largo de los 40 minutos para quedarse con el título.

El podio final del torneo quedó conformado por Paraná en el segundo puesto con récord de 2-1, mientras que Concordia completó el tercer lugar con una marca de 1-2.

El anfitrión Colón, en tanto, cerró su participación en la cuarta posición sin poder sumar triunfos.