Gabriel Gómez ofuscado con hinchas: “Si tienen algún problema, saben dónde me encuentro”

Gabriel Gómez habló en conferencia de prensa y disparó contra algunos hinchas, además, analizó el empate con Almagro.

Patronato empató sin goles frente a Almagro, en el Grella, y abrochó su clasificación al Reducido de la Primera Nacional. Después del encuentro, como es habitual, Gabriel Gómez, DT de Patrón, brindó un extenso análisis en conferencia de prensa. El entrenador se mostró visiblemente molesto, no solo por el nivel futbolístico del equipo, sino también por algunas críticas recibidas por parte de hinchas en las tribunas.

“Hay que ser realista que no hicimos un buen partido. Se sacó un punto muy importante para lograr un objetivo que teníamos: clasificar”, dijo el entrenador. Y agregó: “En la mayoría de los fundamentos ofensivo-defensivo no tuvimos un buen partido. Tuvimos muy separadas las líneas, hacía mucho que no se lo veía tan largo al equipo”.

Enseguida anexó: “Se puede atacar organizado y ser dueño del partido, o defender organizado y salir en transiciones. No hicimos ninguna de las dos cosas”. Sin embargo, remarcó: “Clasificamos una fecha antes. Eso es algo muy importante”.

En cuanto al rendimiento general de Patronato durante el torneo, Gómez destacó: “Somos un equipo que ha crecido muchísimo. Cuando estamos bien, le podemos ganar a cualquiera. Y cuando hacemos un partido como ante Almagro, también podemos perder con cualquiera”.

E insistió: “Tengo sensaciones ambiguas porque el partido no me gustó, pero clasificamos”.

Más adelante, en el momento más tenso de la conferencia se dio cuando Gómez se refirió a los insultos que recibió el plantel por parte de algunos hinchas. “Estoy caliente con esos tres tipos. Porque el equipo hace un esfuerzo bárbaro y no es fácil clasificar. Clasificamos una fecha antes y tengo que escuchar que puteen a los jugadores”, expresó visiblemente molesto.

“Si tienen huevo, que me vengan a esperar acá afuera. Se lo digo acá todo, no tengo ningún problema. Me cansé”, lanzó. Además, agregó: “Una falta de respeto a la familia de los jugadores. Si tienen algún problema conmigo, saben dónde me encuentro”.