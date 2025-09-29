El nivel del río Uruguay se moverá entre 9,60 y 8,80 metros en los puertos de Concordia y Salto

“Hasta la hora 15 de este lunes 29 de septiembre, el caudal medio diario evacuado variará entre 13300 y 12200 metros cúbicos por segundo”, avisó el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) Salto Grande.

En consecuencia, las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia, Entre Ríos, Argentina, oscilarán entre los 9,60 y 8,80 metros, respectivamente. En tanto, las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto, Uruguay, irán entre los 9,90 y 9,10 metros, respectivamente.

Los especialistas del complejo binacional concluyeron, en el reporte emitido este domingo, que la tendencia del nivel del río “se mantendrá dentro de las bandas mencionadas durante los próximos días”, informó El Entre Ríos, en base a datos de Hidrología de Salto Grande.

El nivel del embalse, en tanto, tenderá a los 35,20 metros (35,03 estaba a las 8 del domingo). Cabe destacar que, en las últimas 24 horas, el aporte fue de 13092 metros cúbicos por segundo y que hasta las 8 de este 28 de septiembre el caudal evacuado fue de 12678 metros cúbicos por segundo.