Nicolás Naz, la cara nueva de Atlético Paraná para el Torneo Regional Federal Amateur

Atlético Paraná anunció este lunes la incorporación de un nuevo refuerzo para su participación en la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. Se trata del mediocampista Nicolás Naz, quien llegó al equipo del barrio San Martín a préstamo desde Unión de Santa Fe.

Naz se desempeña como volante central y desde el inicio de esta semana se encuentra a las órdenes del director técnico Mauricio Chiementín. Anteriormente, jugó en Peñarol de Rafaela y posteriormente fue reclutado por Rosario Central, donde se desempeñó hasta desembocar en el plantel de Unión que disputa la Liga Santafesina.

Cabe destacar que el futbolista, categoría 2006, se convirtió en la tercera cara nueva para el Rojiblanco. Los otros refuerzos del Decano son: el delantero Exequiel Gómez y el defensor Mateo Alberca.