Miguel Ángel Solá: “Me dejaron sin nada y llegué a tocar fondo”

El actor habló del mal momento que vivió en la separación de su primera mujer.

Miguel Ángel Solá se encuentra encabezando la obra teatral “Mi Querido Presidente”, en el Teatro Apolo y reveló que continuará trabajando hasta el último día de su vida.

“Tengo que trabajar hasta que me muera para ganarme el sustento”, le dijo el actor a la periodista Karim González, en su programa “Sola en los bares”.

“El primer matrimonio me dejó sin nada, absolutamente nada”, contó Solá, que por ese entonces estuvo lejos de sus hijas María Luz y Cayetana: “Me vieron disminuido en toda mi posición, anímica, mental y económica”.

Sobre su exesposa, la actriz Blanca Oteyza, aseguró que “es una mala persona, no digo que lo sea, yo la considero una mala persona. Me causó mucho daño innecesario”.

Luego se relacionó con Paula Cancio, con quien tuvo otra hija y vivió una realidad muy diferente: “Le adeudo bastante porque no pude darle ni a ella ni a mi hija lo mismo que pude proveer a mis otras hijas”.

“El desamor se instaló en la pareja cuando ella me dijo que ya no me amaba. Pasé un momento bravo, bravo, bravo. Tuve un año con una depre grande, lloraba todo… No podíamos pagar dos alquileres… Fue una prueba muy bella. Nuestra hija nunca vio faltas de respeto, ni gritos ni peleas. Solo sufrió el dolor de que papá se fue de casa”, concluyó el actor.

Fuente: Noticias Argentinas.