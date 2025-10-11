Cuatro partidos darán movimiento a la fecha 12 de la Liga Profesional

El "Canalla" y el "Fortín" protagonizarán el duelo más llamativo de la jornada.

En el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este sábado habrá cuatro partidos. Originalmente eran cinco, pero finalmente se postergó el duelo entre Barracas Central y Boca Juniors por el fallecimiento del entrenador del Xeneize, Miguel Russo.

16: Gimnasia - Talleres (Zona B)

Dos equipos apremiados por la tabla anual se medirán en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia de La Plata recibirá a Talleres de Córdoba en el marco de la Zona B, a partir de las 16. El árbitro será Sebastián Martínez, con Ariel Penel en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

En su último partido, el Lobo platense venció a Sarmiento de Junín por 1-0 como visitante, con lo que llegó a 13 puntos y está noveno en su grupo; mientras que la T suma 11 unidades y está 12ª en la tabla luego del 0-0 en el clásico ante Belgrano.

De no mediar nada extraño, el partido no tendrá presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Néstor Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Luis Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Mateo Cáceres; Rick Lima Morais, Valentín Depietri y Nahuel Bustos.

DT: Carlos Tévez.

18: Banfield - Racing (Zona A)

En el marco de la Zona A, Banfield y Racing se enfrentarán en un partido de equipos interesados en clasificar a octavos de final. El duelo comenzará a las 18 y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, con José Carreras como responsable del VAR. El duelo en el estadio Florencio Sola será transmitido por TNT Sports.

El Taladro viene de perder ante Huracán por 1-0 como visitante, con lo que suma 14 unidades y está 11° en la tabla. Racing, por su lado, igualó 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza y está un puesto por debajo de Banfield, con 12 puntos.

De no mediar grandes novedades, ninguno de los equipos tendrá presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.

22.15: Vélez - Rosario Central (Zona B)

Entrada la noche del sábado, a partir de las 22.15 Vélez recibirá a Rosario Central en un encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión del partido por la Zona B será de ESPN premium en el estadio José Amalfitani.

El Fortín llega con 22 puntos, como escolta de Deportivo Riestra con el que igualó en su última presentación por 2-2. El equipo de Ariel Holan, por su parte, venció a River Plate por 2-1 y se acomodó en el quinto puesto, con 18 unidades (debe un tiempo frente a Sarmiento de Junín, con el que está 0-0).

Si no pasa nada extraño, el partido no contará con presencias entrerrianas desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Manuel Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Giovani Cantizano y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

22.15: Belgrano - Estudiantes (Zona A)

El otro juego que iniciará a las 22.15 será en el estadio Gigante de Alberdi. Belgrano recibirá a Estudiantes con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión de este partido por la Zona A será responsabilidad de TNT Sports.

El Pirata llega a este encuentro con 14 puntos en la décima posición de la tabla luego de empatar en el clásico frente a Talleres por 0-0. El Pincha, por su lado, tiene 17 unidades y está séptimo en la tabla luego de su empate 1-1 con Barracas Central de la fecha anterior.

Este partido tendrá presencia entrerriana en el local, ya que Leonardo Morales será de la partida. También estará en el Pirata el ex Patronato Gabriel Compagnucci.

-Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara.

DT: Ricardo Zielinski.



Estudiantes: Fernando Muslera; Ramón Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascasibar, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Fuentes: Cba24, El Intransigente, Rosario 3 y Canal Showsport.