Argentina se consagró campeón del Panamericano de Sóftbol U18

La selección argentina de sóftbol masculino U18 se impuso en el campeonato Panamericano que se disputó en la ciudad de Bahía Blanca. En la cancha principal del Parque de Mayo, el equipo Albiceleste disputó los encuentros frente a sus rivales americanos durante una jornada que los depositó en la final.

El fixture debió ajustarse debido a las condiciones climáticas que se esperan para este sábado en Bahía Blanca. Es por este motivo que el torneo terminó entrada la madrugada de Argentina, con los equipos habiendo protagonizado una jornada extenuante.

Argentina llegó invicta al último partido de la fase de grupos. Antes había derrotado a Perú (5-0), Canadá (11-4), Guatemala (16-1) y Venezuela (6-0). Sin embargo, en el último partido del round robin -ya había obtenido el boleto a la final- cayó por 6-0 ante México, que sería su rival en la definición.

El equipo argentino no tuvo piedad en ese encuentro y se tomó revancha del 6-0 del round robin para ganar también por 6-0 y quedarse con el título. De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Guerrinieri se consagró campeón panamericano de su categoría.

El plantel ganador cuenta con un importante número de representantes del Club Oro Verde. Ellos son: Carlos Aguirre, Joaquín Conosciuto, Aaron López, Santino Schenonne, Tiago Benítez, Matías Clara y Jeremías Sáenz. El plantel se completa con Pedro Martínez, Juan Pérez, Luciano Dowhun, Leonel Andrada, Cristian Orsi, Dante Goitea, Lucas Gómez, Manuel Bríguez y Lautaro Ahumada.

El cuerpo técnico cuenta con Gustavo Guerrinieri como entrenador, asistido por Cristian moreno y Joaquín Alegre. El jefe de equipo es Martín Scialacomo y Rafael Salguero se desempeña como mánager.