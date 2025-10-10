Con el entrerriano Marcos Senesi, Argentina venció por la mínima a Venezuela en Miami

El equipo campeón del mundo se impuso 1 a 0 con gol de Giovani Lo Celso.

Con la presencia del entrerriano Marcos Senesi como titular, la selección argentina de fútbol superó a su par venezolana por 1 a 0 en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Giovani Lo Celso anotó la única conquista en el estadio Hard Rock de Miami, donde los campeones del mundo no pudieron contar en cancha con Lionel Messi.

Lo Celso marcó con un disparo de zurda a la media hora de juego, luego de una buena jugada colectiva y una asistencia de Lautaro Martínez, quien compartió la delantera con Julián Álvarez.

El zaguero concordiense redondeó una buena actuación y mostró solidez desde el fondo. Tuvo que salir de la cancha para ser atendido con sangre en su cabeza tras un golpe en el complemento, pero regresó con una venda y pudo completar un correcto partido en su regreso a la selección.

Salvo alguna llegada clara de La Vinotinto, que viene de sufrir una traumática derrota por 6-3 ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, que le impidió disputar el Repechaje para el Mundial 2026, el encuentro fue un monólogo de la selección argentina.

Sin embargo, y pese a la enorme cantidad de situaciones que generaron los dirigidos por Lionel Scaloni, el arquero venezolano José Contreras fue una verdadera muralla y salvó a los suyos en muchísimas ocasiones para evitar lo que pudo haber sido una goleada.

Scaloni aprovechó este encuentro para darle minutos a algunos jugadores que no suelen sumar muchos minutos y que se están afianzando en la selección, como el defensor Leonardo Balerdi y el mediocampista ofensivo Nicolás Paz.

Aunque faltó eficacia en los últimos metros, la selección argentina demostró un muy buen nivel durante casi todo el partido y anuló completamente a su oponente, que solo se pudo ilusionar con algún contraataque aislado.

Lionel Messi, la gran figura y capitán de la Albiceleste, no jugó ya que fue liberado para disputar el partido de este sábado en el que el Inter Miami de Estados Unidos se enfrentará con el Atlanta United en la Major League Soccer (MLS).

La próxima presentación de la selección argentina será este martes en Fort Lauderlade, Florida, ante Puerto Rico, consigna NA.