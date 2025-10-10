“Nacho” Russo homenajeó a su padre con un gol en el empate de Newell’s y Tigre

Con gol del exPatronato Ignacio Russo, Tigre empató en su visita a Newell’s Old Boys de Rosario 1 a 1 por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido en el estadio Coloso Marcelo Bielsa estuvo marcado por la presencia del delantero que recientemente sufrió la pérdida de su padre, Miguel Ángel Russo.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá“. Con esas palabras, el delantero que está cedido desde Rosario Central confirmó su presencia en el duelo de este viernes en charla con La Red, de Rosario. El entrenador, Diego Dabove, eligió darle su espacio para que decida si iba a estar a disposición y, finalmente, el atacante decidió homenajear a su Miguelo donde fue más feliz: en una cancha de fútbol.

La presencia de Nacho Russo fue vital para destrabar la paridad en Rosario a los 22 minutos. Un avance en velocidad de David Romero terminó con un pase cruzado a la llegada del punta para empujar el balón a la red. Inmediatamente, el autor de la acción se cubrió el rostro con su camiseta y fue rodeado por todos sus compañeros después de marcar un tanto con muchas sensaciones encontradas. Fue su cuarta celebración en 12 duelos del Clausura.

La ventaja no le duró mucho a la visita. En un clima espeso, donde los hinchas locales dedicaron cánticos a la dirigencia y el plantel, la igualdad llegó a instancias de un juvenil de 18 años. Facundo Guch, quien fue titular por primera vez en la Lepra, selló el empate a los 29 minutos de juego.

Luego de un bache sin llegadas, el cierre fue a puro dramatismo porque Williams Barlasina despejó un disparo a distancia sobre el tiempo reglamentario y, en la adición, Guch enganchó desde la bandera derecha al centro para sacudir un zurdazo a las manos de Felipe Zenobio.

Ambos equipos dejaron buenas sensaciones para animar una entretenida segunda parte, pero todo quedó en ilusiones. El trámite de la parte final estuvo seguido de muchas imprecisiones e infracciones que los alejaron de las áreas hasta que un cambio de Cristian Fabbiani cambió la ecuación. Éver Banega se retiró silbado y, en su lugar, ingresó Jerónimo Gómez Mattar. En su primera intervención, el volante ofensivo que juega en la Selección Sub 17 ensayó un derechazo en la puerta del área que obligó a un manotazo salvador de Zenobio para mandar la pelota a la red.

Instantes después, a los 75’, Braian Martínez tomó el lugar de Ignacio Russo en Tigre, que siguió buscando la victoria en el último tramo, como se demostró con un tiro de Simón Rivero sobre el vértice izquierdo del rectángulo mayor que fue rechazado por Barlasina.

Newell’s volverá a jugar el viernes desde las 21.15 (hora argentina) contra Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que el Matador regresará el lunes 20 al ruedo a partir de las 19 ante Barracas Central, consigna Infobae.

Resumen del partido: