Más de 150 películas y 75 proyectos se inscribieron para el 7° Ficer

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos cerró las convocatorias para las secciones competitivas.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) cerró las convocatorias para sus secciones competitivas y para el Ficer Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas. Hay una gran participación de realizadores de todo el país.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), el Ficer se consolida como un espacio de encuentro entre cineastas, público y comunidad.

En total, se inscribieron más de 150 películas entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, y más de 75 proyectos para el Ficer Forum, el espacio para la industria audiovisual que se presenta por primera vez en esta edición.

El Forum está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con el objetivo de fomentar la producción de cine en la región.

El 7° Ficer se realizará del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsedes de toda la provincia, con entrada libre y gratuita.