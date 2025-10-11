Desafectaron a Enzo Fernández de la selección argentina

Enzo Fernández fue titular en la victoria de Argentina ante Venezuela por 1-0.

Al mediodía de este sábado se confirmó que Enzo Fernández fue desafectado de la convocatoria de la selección argentina. El mediocampista de Chelsea FC tiene una sinovitis en su rodilla derecha que lo dejó fuera del próximo encuentro amistoso del seleccionado.

Fernández fue titular en la victoria de Argentina ante Venezuela por 1-0 hasta que salió reemplazado a los 33 minutos de la segunda mitad para el ingreso de Alexis MacAllister. Su salida obligará a Lionel Scaloni a introducir al menos una variante en el equipo titular para el próximo partido.

Se presume también que ese partido cuente con la presencia de Lionel Messi, que estuvo ausente ante la Vinotinto para preservar su condición física.

Amistoso con cambios

El encuentro que se le viene a la Argentina es ante el seleccionado de Puerto Rico, al que enfrentará el martes 14 de octubre, desde las 20, en el Chase Stadium perteneciente a Inter Miami.

Originalmente el partido iba a disputarse el lunes en Chicago, pero lo postergaron con el fin de extender el plazo para la venta de entradas. El cambio de sede también va en sintonía con esa decisión.