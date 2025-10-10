Panorama. Tensión entre poderes para salvaguardar el sistema

(*) Especial para ANALISIS

No es una conspiración. Es democracia pura y dura. Tiene la complejidad de lo simple y fingir no entenderlo muestra un interés oculto. Cuando el Congreso, de manera contundente, ratifica leyes que tienen consenso social y rechaza decretos que ponen en jaque la división de poderes, no hace más que generar una tensión saludable para salvaguardar y fortalecer el sistema democrático. Es un modo de responder a una crisis de representación que todo lo debilita.

Mientras eso acontece, la administración nacional no logra, por su propia virtud, legitimidad de gestión.

Aquello de que el ajuste lo soportaría la casta fue solo una chirinada, la realidad muestra otra cosa. Los sectores medios, los jubilados, los asalariados, cargan una pérdida tras otra y se alejan de la expectativa favorable retaceando su apoyo. Una muestra es lo que pasó en la votación de la provincia de Buenos Aires.

Desde que asumió la Presidencia de la Nación Javier Milei, en lugar de ampliar su base de sustentación, la fue achicando. Deploró el auxilio de aliados permanentes o circunstanciales y a esta altura, termina atado a los designios del Departamento del Tesoro norteamericano que, tratando de evitar un derrumbe, le indica que abra el diálogo para alcanzar mayor apoyo institucional.

Una paradoja más para nuestra historia. En todo este tiempo, desde el oficialismo nacional, rechazaron la posibilidad de buscar consensos. Muy al contrario, se especializaron en el insulto y la imposición, hasta que, desde otro país, con intereses diferentes al nuestro, se lo ordenaron. Y, sorpresivamente, lo hace. Se escribirá mucho sobre el tema.

Por estas horas la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, una optimista, comentó que toda esta movida podría ser el último programa del Fondo con Argentina. ¿Cierra el FMI?

No es menor la afirmación referida a que “el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”. Si lo sabremos por aquí que es donde transitan los dolores y escasean los dólares.

Los actores del exterior, como el Departamento del Tesoro de EEUU, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se muestran ocupados y preocupados. La generación de un swap mejoró los ánimos financieros. Los mercados se calmaron, al menos por un rato. Ojalá nada conmueva de aquí en más la sensibilidad de estos actores tan desconocidos como determinantes.

La comarca

Más allá de las miradas, a Entre Ríos parece que le vino muy bien (en los papeles y comentarios) la coyuntura. Están pasando cosas.

En cuestión de días, logrado un encuentro, en contexto de campaña, entre el presidente Milei, su hermana Karina y el gobernador Rogelio Frigerio, comenzaron a aparecer respuestas institucionales. En buena hora.

La visita a la provincia del ministro motosierra, Federico Sturzenegger (que felizmente no eliminó ningún organismo) y del ministro del interior, Lisandro Catalán, regó con buenas noticias las yermas finanzas entrerrianas. Nota ineludible: Sturzenegger consideró a Frigerio como una pieza clave en las alianzas que busca Milei en el tiempo post eleccionario.

Nos vamos enterando que habrá mejoras en la tarifa de energía que cobrará por su producido la represa de Salto Grande. Implica que, si es bien administrada, no aparecen gastos extraordinarios y el río de los pájaros sostiene un buen caudal, permitirá en un futuro mediato contar con excedentes importantes, los que podrían ser volcados a la región afectada por la construcción y operación de la represa.

Habría que recordar cada tanto los grandes objetivos plasmados en el convenio de 1946, que firmaron Argentina y la República Oriental del Uruguay. Un poco de nostalgia con sentido de advertencia.

Rutas estratégicas, incluidos tramos provinciales, podrán ahora ser reparadas. Es un cambio hacia el interior del gobierno nacional que en Entre Ríos será bien recibido.

Si bien hasta hace no tanto el presidente Milei consideró al Estado como una asociación ilícita y propugna su destrucción, parece haber reflexionado y cambió alguna postura. Quienes se hagan cargo de afrontar la derruida trama que dejó Caminos del Río Uruguay, contarán con el auxilio del Estado para poner el asfalto en condiciones. Detalles. Pragmatismo al palo para alimentar a los críticos. ¿Cambió la mirada sobre el Estado?

Podría pensarse que los anuncios favorables a la provincia son por la campaña electoral. Ojalá no se esfumen el 27 de octubre, porque por estas horas, con los dientes apretados se reciben, después de mucho, respuestas positivas a demandas institucionales.

Más allá del buen momento, que habrá que consolidar con convenios y leyes, se sostienen los reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se abrió un intercambio que podría acelerar los tiempos para las soluciones, pero mejor no descuidarse.

Éxito político

La ausencia de resultados y extendidos silencios de las principales figuras de administraciones anteriores, le permite ahora al gobernador de Entre Ríos mostrar logros, que, de concretarse, serán un éxito político importante.

Si logra mejorar los ingresos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones asistiríamos, quizá, a uno de los logros más importantes del último tiempo. Entre Ríos arrastra un reclamo originado en la determinación de no traspasar la Caja a la órbita nacional.

Los logros alcanzados por la actual administración del organismo con sede en calle Andrés Pazos de la capital provincial son visibles, pero tienen un límite. Si ahora, en el marco de un acuerdo, logra acrecentar los ingresos que llegan desde Nación, permitirá disminuir la presión sobre el exangüe tesoro provincial y sostener beneficios como el 82 por ciento móvil.

La dinámica política es interesante. Altamente contradictoria, mezclada y cambiante.

Podría reprocharse que todo esto se dé justo durante la campaña electoral nacional, pero es importante no dejar pasar las oportunidades, que son escasísimas.

Faltan explicaciones

Habría que explicar un poco mejor la razón sobre el dragado del Paraná Bravo y el Paraná Guazú para ingresar al sur entrerriano en el mundo de la Hidrovía. ¿Se analizó el impacto en el ecosistema? No se debe perder de vista que los procesos de canalización modificaron los humedales en las islas de Victoria.

El futuro de la humanidad se pone en juego cuando se lanzan acciones antrópicas movidas por supuestos réditos económicos. ¿Nuevos puertos? ¿Inversiones? ¿Quiénes son los interesados? Cuanto antes lleguen las respuestas, integrales y fundadas, mejor.

Cambios al sistema de salud

Se vislumbra una reconfiguración de las políticas de salud. Es que la informada posibilidad que el hospital De la Baxada sea cedido a Entre Ríos y la decisión política de concluir el hospital de Gualeguaychú, presentan la intención de ofrecer un sistema de servicios y prestaciones para los sectores sin acceso a obras sociales.

Una diferencia clara con la manera en que el Estado Nacional se para frente a la salud pública.

EEUU, China, Malvinas y Entre Ríos

Lo vertiginoso impide a veces detenerse en los detalles. Pero no se puede dejar pasar lo expresado por el secretario del Tesoro de los EEUU, que elaboró y bancó políticamente la maniobra de respaldo a la Argentina.

Nos reveló ese funcionario extranjero que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”.

No es menor el tema, sobre todo para la industria avícola o el sector maderero. También la soja. No hace tanto se comentaba la posibilidad de llevar nuez pecán al gigante de Asia. Parece que todo sucede a lo lejos, pero puede tener su impacto por estas tierras.

Mejor sostener canales de diálogo para tratar de alcanzar transiciones virtuosas, no sea que las alegrías de la coyuntura desaparezcan tapadas por el llanto de penas futuras.

Veremos cómo se aplica esa máxima del hombre providencial, Scott Bessent, quien en una entrevista en Fox News resaltó que hay que comprar barato y vender caro, señalando que el peso argentino “está subvaluado”. Escalofríos.

Tremendo ingreso de Argentina en el círculo de confianza de Estados Unidos tiene consecuencias. Nada es inocuo. Los estudiosos en alerta sobre las consecuencias que encolumnar nuestro país a un nuevo sistema de intereses, podría tener sobre el lento pero inexorable proceso de recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra (no podemos arriar las banderas que alzó el Gaucho Rivero).

Sin ceder en esos reclamos con sostén constitucional, a seguir de cerca la evolución del riesgo país y las posibilidades de acceder al mercado de capitales.

La provincia tiene todo listo para cambiar el perfil de su deuda, pero depende de variables inasibles. Los deseos siempre se enfrentan con la realidad, sobre todo, si de política se trata.