Ciclista, el único ganador paranaense del viernes

Este viernes tuvo continuidad la acción correspondiente a la undécima fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet masculino. Las Zonas 1 y 3 tuvieron partidos que se jugaron durante la jornada, mientras que las Zonas 2 y 4 reservan toda su actividad para el domingo a partir de las 20.

En el marco de la Zona 1 se presentaron cuatro equipos paranaenses, pero solo uno de ellos resultó ganador. Fue en el duelo entre equipos de la ciudad que Ciclista venció a Echagüe por 80-73 y ahora tiene un récord de 6-5 con el que se encuentra quinto en la tabla.

El líder es Ferrocarril, que venció a su escolta Sionista como visitante por 69-58. El equipo sansalvadoreño tiene récord 11-0; mientras que Sioni acumula 8-3. El tercero en la tabla es Sportivo San Salvador, que derrotó a Olimpia por 78-76 y su acumulado ahora es de 7-4. El Azulgrana quedó con récord 4-7.

Hubo un apartado para el clásico de Villaguay, en el que Sarmiento se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda y ahora le ganó como visitante a Parque por 71-70. El Rojo tiene récord 6-5; mientras que el Albinegro está último junto a Echagüe con récord 1-10.

El otro grupo con actividad fue la Zona 3. El miércoles hubo un adelanto con victoria de Social Federación sobre Vélez por 84-81 como visitante; sin embargo este viernes llegó el clásico de Concordia. El ganador fue Estudiantes, que se impuso por 76-66 y ahora lidera con récord 8-3, aunque podría ser alcanzado por Santa Rosa (visita a Capuchinos este sábado).

En el partido restante del viernes, La Armonía de Colón venció a Social y Deportivo San José como visitante por 97-92. Los colonenses ahora están cuartos con un récord de 6-5.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 11

-Zona 1:

Viernes 10/10:

Ciclista 80-73 Echagüe.

Sportivo 78-76 Olimpia.

Parque 70-71 Sarmiento.

Sionista 58-69 Ferrocarril (San Salvador).



-Zona 2:

Domingo 12/10 - Desde las 20:

Paracao - Recreativo.

Progreso - Estudiantes (Paraná).

Independiente - Quique.

Talleres - Urquiza.



-Zona 3:

Miércoles 8/10:

Vélez 81-84 Social Federación.



Viernes 10/10:

San José 92-97 La Armonía.

Estudiantes (Concordia) 76-66 Ferrocarril (Concordia).



Sábado 11/10:

21: Capuchinos - Santa Rosa.



-Zona 4:

Domingo 12/10 - Desde las 20:

Juventud Unida - BH.

Peñarol - Luis Luciano.

Bancario - Regatas.

Zaninetti - Atlético Tala.