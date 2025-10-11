Ciclista, el único ganador paranaense del viernes

Ciclista venció a Echagüe jugando como local por 80-73.
Este viernes tuvo continuidad la acción correspondiente a la undécima fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet masculino. Las Zonas 1 y 3 tuvieron partidos que se jugaron durante la jornada, mientras que las Zonas 2 y 4 reservan toda su actividad para el domingo a partir de las 20.
En el marco de la Zona 1 se presentaron cuatro equipos paranaenses, pero solo uno de ellos resultó ganador. Fue en el duelo entre equipos de la ciudad que Ciclista venció a Echagüe por 80-73 y ahora tiene un récord de 6-5 con el que se encuentra quinto en la tabla.
El líder es Ferrocarril, que venció a su escolta Sionista como visitante por 69-58. El equipo sansalvadoreño tiene récord 11-0; mientras que Sioni acumula 8-3. El tercero en la tabla es Sportivo San Salvador, que derrotó a Olimpia por 78-76 y su acumulado ahora es de 7-4. El Azulgrana quedó con récord 4-7.
Hubo un apartado para el clásico de Villaguay, en el que Sarmiento se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda y ahora le ganó como visitante a Parque por 71-70. El Rojo tiene récord 6-5; mientras que el Albinegro está último junto a Echagüe con récord 1-10.
El otro grupo con actividad fue la Zona 3. El miércoles hubo un adelanto con victoria de Social Federación sobre Vélez por 84-81 como visitante; sin embargo este viernes llegó el clásico de Concordia. El ganador fue Estudiantes, que se impuso por 76-66 y ahora lidera con récord 8-3, aunque podría ser alcanzado por Santa Rosa (visita a Capuchinos este sábado).
En el partido restante del viernes, La Armonía de Colón venció a Social y Deportivo San José como visitante por 97-92. Los colonenses ahora están cuartos con un récord de 6-5.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 11
-Zona 1:
Viernes 10/10:
Ciclista 80-73 Echagüe.
Sportivo 78-76 Olimpia.
Parque 70-71 Sarmiento.
Sionista 58-69 Ferrocarril (San Salvador).
-Zona 2:
Domingo 12/10 - Desde las 20:
Paracao - Recreativo.
Progreso - Estudiantes (Paraná).
Independiente - Quique.
Talleres - Urquiza.
-Zona 3:
Miércoles 8/10:
Vélez 81-84 Social Federación.
Viernes 10/10:
San José 92-97 La Armonía.
Estudiantes (Concordia) 76-66 Ferrocarril (Concordia).
Sábado 11/10:
21: Capuchinos - Santa Rosa.
-Zona 4:
Domingo 12/10 - Desde las 20:
Juventud Unida - BH.
Peñarol - Luis Luciano.
Bancario - Regatas.
Zaninetti - Atlético Tala.