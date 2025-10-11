Mundial Sub20: Argentina buscará la semifinal ante México

Alejo Sarco es una de las figuras de Argentina: lleva cuatro goles en el torneo.

Este sábado, la selección argentina de fútbol Sub20 enfrentará a su par de México en el marco de los cuartos de final del mundial que se disputa en Chile. Jugarán desde las 20 y el encuentro podrá verse por la pantalla de Telefé.

El partido será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago y contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed. Los asistentes serán Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad. El cuarto árbitro, por otra parte, será el portugués Joao Pinheiro.

Ambos equipos vienen de golear en la instancia previa del torneo. Por los octavos de final, Argentina superó a Nigeria por 4-0; mientras que México dio cuenta del anfitrión del torneo, Chile, por 4-1.

Previamente, el equipo argentino sorteó el Grupo D de la competencia en el que ganó sus tres partidos: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esos resultados lo convirtieron en uno de los equipos más goleadores del torneo: suma 12 tantos y Alejo Sarco, con cuatro, está a un gol del máximo anotador del torneo, Benjamín Cremaschi.

México, por su parte, superó el más que complicado Grupo C, en el que enfrentó a Brasil (2-2), España (2-2) y Marruecos (1-0). Dos empates y una victoria le permitieron llegar a cinco puntos y ponerse como escoltas de los africanos para avanzar a la fase de eliminación directa del torneo. En esa instancia golearon al anfitrión y avanzaron a cuartos de final.

Historial

Argentina y México se enfrentaron tres veces en el Mundial Sub20. La primera de ellas fue en el certamen disputado en Nigeria en 1999, partido que acabó con goleada 4-1 en favor de los mexicanos en el marco de los octavos de final.

En Canadá 2007 hubo revancha para Argentina, que se impuso por 1-0 con tanto de Maximiliano Moralez por los cuartos de final del campeonato.

La última vez fue en el Mundial de Colombia 2011, cuando otra vez se impuso Argentina. Esta vez fue en fase de grupos, por 1-0 con tanto de Erik Lamela.

Probables equipos

De no mediar nada extraño, ambos equipos pondrán en cancha los elencos con los que vienen destacando en el torneo. Es así que formarían con:

-Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco.DT: Diego Placente.



-México: Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elías Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Dominguez; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.DT: Eduardo Arce.