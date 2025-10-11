Rowing y Tilcara salen a la cancha por el Torneo Regional del Litoral

Este sábado se disputará la actividad correspondiente a la 17ª fecha del Torneo Regional del Litoral. El Top 9 y la Segunda División tendrán acción en una jornada que tendrá descanso para el Club Estudiantes, que quedará libre en la máxima divisional.

Top 9

El Paraná Rowing Club será el único equipo de la Unión Entrerriana con actividad en el Top 9. Tendrá que visitar a Gimnasia de Rosario, uno de los equipos que pugna por la clasificación a las semifinales del torneo. El partido comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Damián Schneider, de la Unión Rosarina.

El Remero llega en la séptima posición del grupo con 31 unidades y sabe que deberá jugar por la permanencia; mientras que Gimnasia aparece cuarto, con 42 puntos.

Para este partido, Francisco Nin eligió al siguiente XV para el Remero: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada, Andrés Agasse; Lisandro Gallardo, Gino Albarello; Franco Zatti, Julián Pistrilli, Mateo Baroli, Nahuel Gudiño y Aquiles Bourdín.

Segunda División

En la Segunda División habrá acción para el Club Tilcara. El Verde, ya clasificado a las semifinales del torneo, deberá recibir a Universitario de Rosario en El Quincho de Ruta 18. El partido comenzará a las 15 (será el único en hacerlo en ese horario).

El conjunto paranaense tiene 52 puntos y es escolta precisamente de su próximo rival, Universitario, que suma 71 unidades. El árbitro del encuentro será Facundo Gorla, de la Unión Santafesina de Rugby.

Para este partido, el headcoach Guillermo Aguilera eligió el siguiente XV para el equipo paranaense: Johan Retamoso, Bruno Stoppello, Roberto Figueroa; Germán Savio, Francisco Duche; Franco Benítez, Juan Arnau, Juan Casalongue; Augusto Castiglioni, Álvaro Arias; Lautaro Cipriani, Agustín Lacunza, Luca Erbetta, Renzo Elías y Tomás Sigura.