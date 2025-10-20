Recreativo Verde y Neuquén se adelantaron en las semifinales del Torneo Clausura

En las instalaciones del Recreativo Bochas Club, este domingo se jugaron las semifinales del play off del Seniors Masculino del Torneo Clausura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP). Las llaves se juegan al mejor de tres partidos y comenzaron con juegos vibrantes.

En la primera llave, Recreativo Verde (1º de la fase regular) venció al Paraná Rowing Club (4º) por 2 a 1, con goles de Laurentino Alvarenque e Isaías Stopello. Vito Militello descontó para el PRC.

En la otra semifinal, Neuquén (3º) superó por 7 a 5 a Recreativo Rojo (2º) en un encuentro cargado de emociones. Para Neuquén anotaron Octavio Peyru Hoet (2) y Andrés Domé, mientras que el Bochas tuvo como goleadores a Sebastián Muzzio, Leonardo Schonfeld, Federico Buonanduci y Julián García, quien convirtió por duplicado.

Se pusieron al día:

Cabe mencionar que el jueves 14 de octubre se disputó el partido reprogramado del Seniors Masculino entre Rowing y Recreativo Verde en la pista del Remero. El conjunto verde se impuso por 7 a 3 con una destacada actuación de Joaquín Mayor y Laurentino Alvarenque, ambos autores de tres goles cada uno, mientras que Joaquín Mohr completó la cuenta. Para el Albiceleste marcaron Máximo Corino, Franco Romaldini y Santiago Pressenda.

Acción en el femenino:

En cuanto a la Primera Femenina, el sábado 18 fue el turno de un duelo muy parejo en la pista de Talleres, donde Neuquén y Rowing empataron 2 a 2. Los goles del Pingüino fueron obra de Denise Quinodoz y Emilia Carrivale, mientras que Alejandrina Salvia anotó los dos tantos para el elenco de la Costanera Baja.

Las posiciones del Clausura de Primera Femenino: Talleres 22; Rowing 17; San Guillermo 9; Neuquén 7 y Recreativo 0.

Prensa UEHP