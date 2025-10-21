La izquierda cierra su campaña en la Peatonal San Martín de Paraná

La izquierda entrerriana cerrará su campaña de cara al domingo en la calle. El acto será este jueves a las 18 horas en la Peatonal San Martín esquina Laprida. "Es un cierre militante", aseguraron desde el MST en el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad (FITU). "Vamos a aprovechar hasta el último momento para difundir nuestras propuestas y seguir fortaleciendo una alternativa de y para los trabajadores", ampliaron.

"Este domingo se define quiénes van a integrar el nuevo Congreso Nacional, por eso si están cansados de este gobierno ajustador, coimero y estafador, pero saben que las frustaciones del pasado no hay que repetirlas, es hora de fortalecer una alternativa de quienes siempre estamos del mismo lado", profundizó el comunicado de prensa.

En la esquina del centro paranaense estarán las principales candidatas del espacio, Sofía Cáceres Sforza que se postula a senadora nacional y Nadia Burgos, candidata a diputada nacional.

"Este 26 por los derechos de los trabajadores y jubilados, por el presente y futuro de la juventud, por una vida libre de violencias para las mujeres y disidencias, por una Entre Ríos y un país sin saqueo ni contaminación: ¡Es con la izquierda! Con tu voto llevemos todas nuestras luchas al Congreso", finalizó el texto.