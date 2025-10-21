Investigación por la muerte de Daiana Mendieta: Brondino sigue detenido por resistencia a la autoridad

El jueves 16, a las 4 de la tarde, los restos de Daiana Magalí Mendieta, 22 años, fueron inhumados en el Cementerio Municipal de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. Su cuerpo había sido encontrado la mañana del martes 7 en el fondo de un pozo de una casa abandonada, a 6 kilómetros de este pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes.

En una publicación de este lunes, Entre Ríos Ahora retomó las declaraciones de los últimos días. Durante horas frenéticas, los canales de noticias nacionales pusieron sus móviles y transmitieron en vivo y en directo desde Gobernador Mansilla. El pueblo quedó en estado de inquietud y angustia. Por primera vez le ponían nombre a la muerte violenta de una mujer: un femicidio en Mansilla. ¿Quién fue el femicida? ¿Hubo femicidio? La investigación que parecía avanzar por carriles aceitados aquellas horas primeras de pronto se atascó.

El domingo 5 la Justicia de Rosario del Tala caratuló el caso de la muerte de la joven Daiana Magalí Mansilla, 22 años, de una forma fría: “Mendieta Daiana Magalí. Su Muerte”. No hay, de momento, un femicidio como causa probable de muerte, no hay femicida. Dos semanas después del hallazgo del cuerpo de la chica, en la mesa virtual de los Tribunales de Rosario del Tala el caso sigue caratulado así.

Gustavo Brondino, alias “Pino”, 55 años, está detenido en la Jefatura de Policía de Tala por un hecho menor, resistencia a la autoridad y amenazas. El domingo 5, cuando la Policía allanó su vivienda, en Gobernador Mansilla, los recibió con un arma de fuego en la mano, intentó dispararles, intentó dispararse a sí mismo.

El cuerpo de Daiana Magalí Mendieta fue hallado a media mañana del martes 7. Estaba arrojado en el fondo de un pozo de agua en cercanías de una vivienda abandonada, a 6 kilómetros de Gobernador Mansilla. El auto en el que había salido de su casa el viernes 3, alrededor de las 20, había sido encontrado el domingo 3, abandonado, con las llaves puestas.

En la tarde de aquel martes 7, cuando el hallazgo del cuerpo se hizo público, el ministro de Gobierno, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía, Claudio González, y la fiscal Emilce Renoso, de la Unidad Fiscal de Tala, brindaron una conferencia improvisada junto al lugar del hallazgo del cuerpo. Entonces se comenzó a abonar la hipótesis del femicidio, que había sido muerta por un disparo en la parte de atrás de la cabeza y que todos los caminos conducían a Brondino.

La autopsia que se practicó al cuerpo de la chica descartó el disparo de un arma de fuego: el orificio que tenía en la parte de atrás de la cabeza era producto de un objeto contundente, punzante. Y aunque en las primeras horas del hallazgo de Daiana sin vida todas las miradas apuntaban a “Pino”, lo cierto es que de momento no ha sido citado por la Fiscalía para que declare como imputado por el femicidio.

Lo que al comienzo de la difusión nacional del caso parecía un frenesí de novedades en el minuto a minuto de la tele, con el correr de los días encontró un cauce provinciano: casi no se habla del caso.

Pedro Silva, jefe departamental de Policía de Tala, habló con el periodista Pablo Marisardi, de FM Sensaciones, de Gobernador Mansilla. “Ampliamos la investigación en todo sentido. En la línea vigente, que es en la posible participación de Brondino, y en otras líneas que pudieran surgir así que está abierta la investigación en todo sentido”, detalló.

Silva señaló “el trabajo de campo fue la localización del cuerpo de Daiana. Ahora, la tarea es minuciosa, sigilosa. Estamos trabajando en los detalles”.

“No se puede hablar de la posible imputación -aclaró-. Faltan pericias, faltan elementos, y todo eso tiene que ser valoración de la fiscal. Todo eso está en proceso. Y con respecto a la investigación, que está en marcha, no se puede hablar de una única línea. No resultaría prudente decirlo en estos momentos”.

Este lunes, el diario Uno publicó nuevas declaraciones del jefe Silva que dieron cuenta de que el caso avanza, pero no tanto. “Se han hecho rastrillajes, allanamientos y otras acciones que son parte de la investigación solicitada por la fiscal. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ahora seguimos atentos a lo que la fiscal requiera”, dijo.

El celular de Daiana, va de suyo, no ha sido encontrado.

El caso, así, continúa siendo un modelo para armar.