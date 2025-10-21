Convocatoria abierta al programa Primera Edición de Evento

Es una iniciativa del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia. Es en el marco del día del Teatro Independiente Entrerriano que se conmemora cada 20 de octubre. La inscripción es online, hasta el 2 de noviembre inclusive.

Los proyectos serán seleccionados por el jurado convocado al efecto y el apoyo del Contier será mediante aportes no reintegrables de $2.500.000.

Se seleccionarán 3 proyectos por región.

Link al reglamento acá.

Link al formulario de inscripción acá.

Se denomina evento en esta convocatoria a aquellos que tengan formato de: Festival, Circuito, Ciclo, Congreso, Encuentro, Residencia artística, que incluyan una sucesión de acontecimientos (cuatro como mínimo) continuos o discontinuos, relacionados directamente con el hacer teatral (obras, talleres, muestra, etc.), en un período de tiempo determinado, abierto al público y a las personas hacedoras del quehacer teatral, y que sea la primera edición en el territorio entrerriano, propiciando el fomento de la actividad teatral, la circulación de obras, seminarios, talleres, y gestión de públicos de las diferentes regiones que componen la provincia.

Tener en cuenta que el equipo de organización del evento deberá estar empadronado al momento de la apertura de la convocatoria para poder aplicar a la misma.