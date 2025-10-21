La muestra anual de Bold Pole Studio ll tendrá dos funciones en La Vieja Usina

Este sábado 25 de octubre, La Vieja Usina será escenario de "Audacia", la muestra anual de Bold Pole Studio, donde los estudiantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante el año. El evento contará con dos funciones, a las 19:30 y a las 21:30, en la sala ubicada en Gregoria Matorras 861, de la ciudad de Paraná.

Según destacaron los organizadores, el espectáculo se plantea como un recorrido escénico que transita desde la incertidumbre hacia la confianza. A través de una serie de cuadros coreográficos, los intérpretes compartirán el resultado de un año de trabajo, entrenamiento y exploración corporal. La muestra pondrá en valor los procesos de búsqueda, los desafíos asumidos y la capacidad de superarse, tanto de forma individual como colectiva.

Bold Pole Studio es un espacio de formación y práctica del Pole Sport, disciplina de danza y acrobacia que utiliza una barra vertical de acero pulido. Esta práctica es capaz de desarrollar muchas capacidades físicas, como la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la resistencia. Además, fomenta la confianza, el equilibrio emocional y la creatividad escénica, valores que la escuela promueve en cada una de sus actividades.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y se encuentran disponibles únicamente en la sede del estudio organizador.