Persecución a dos motos en barrio Mosconi: arrojaron una mochila con cocaína y marihuana

Mientras efectivos de la División Homicidios se encontraba circulando por el barrio Mosconi de Paraná, advirtieron que dos motos huyeron al verlos. Se inició una persecución que terminó con el secuestro de más de medio kilo de marihuana y más de 200 gramos de cocaína.

El procedimiento se llevó adelante en horas de la noche de este lunes, cuando el personal policial observó a las personas que iban en los vehículos, quienes lograron darse a la fuga tras la persecución.

En la huida descartaron una mochila. Al revisarla, encontraron droga y elementos relativos al narcomenudeo.

Se detalló el secuestro de: 210 gramos de cocaína en estado sólido (piedra), 520 gramos de marihuana (ladrillo) y 50 envoltorios de esta sustancia vegetal que pesaron de 60 gramos. También había en el bolso una balanza y elementos de corte.

Se espera que a través de testigos del hecho se pueda identificar a las personas que huyeron en las motos.