El paranaense Mariano Werner se ubicó cuarto en la clasificación del TC Pick Up

El paranaense lidera la Copa de Oro y buscará estirar su ventaja en La Plata. (Foto: ACTC)

El paranaense Mariano Werner (Toyota Hilux) se ubicó cuarto en la clasificación que realizó el TC Pick Up en el autódromo de La Plata en un inusual jueves por la realización de las elecciones legislativas del próximo domingo. El piloto entrerriano marcó 01:27.633 en su mejor vuelta y quedó a 377 milésimas del poleman, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger).

Gianini se quedó con el mejor registro de vuelta y largará desde el mejor de la grilla en la primera serie de la 9ª fecha que se correrá este viernes al mediodía en el autódromo Roberto Mouras. Fue la 13ª pole position para el integrante del JPG Racing.

El piloto de Salto, marcó un tiempo de: 1.27.256/1000 y le sacó 206/1000 a Agustín Canapino, que con su Chevrolet estuvo por algunos segundos dominando la tanda, tercero quedó, Gastón Mazzacane con la VW Amarok a 346/1000, cuarto, Werner, a 377/1000 y quinto, German Todino, a 400/1000, ambos con Toyota Hilux.

Este viernes, en una jornada inusual, por las elecciones nacionales, a las 12.05. se pondrá en marcha la primera serie con Juan Pablo Gianini y Gastón Mazzacane en la primera fila, en tanto que a las 12.30 arrancará la segunda y última batería con Agustín Canapino y el paranaense Mariano Werner en la primera fila, ambas para recorrer 5 giros al trazado perimetral del autódromo platense.

La Copa Shell V Power, está liderada por Mariano Werner: 62 puntos, 2do. Agustín Canapino: 57,5, 3ro. Juan José Ebarlín: 43,5, 4to. Juan Pablo Gianini: 42, 5to. Ignacio Fain: 41 puntos.